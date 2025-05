TEMPO.CO, Manchester - Kebutuhan untuk terus-menerus ada dan menanggapi secara 24 jam dalam tujuh hari pada akun media sosial dapat menyebabkan depresi dan kecemasan serta mengurangi kualitas tidur remaja.



Peneliti, Dr Heather Cleland Woods dan Holly Scott dari University of Glasgow, membuat kuesioner untuk 467 remaja mengenai penggunaan media sosial secara keseluruhan dan di jam-jam tertentu pada malam hari.



Serangkaian tes lanjutan kemudian mengukur kualitas tidur, harga diri, kecemasan, depresi, dan investasi emosional di media sosial yang berhubungan dengan perasaan tekanan agar selalu ada 24 jam dalam tujuh hari dan kecemasan sekitarnya, misalnya tidak segera menanggapi teks atau tulisan.



Dr Cleland Woods mengatakan masa remaja bisa menjadi masa peningkatan kerentanan untuk timbulnya depresi dan kecemasan, dan kualitas tidur buruk dapat berkontribusi untuk ini. “Adalah penting bahwa kita memahami bagaimana media sosial digunakan berkaitan dengan ini," ujarnya. “Bukti semakin mendukung hubungan antara penggunaan media sosial dan kesejahteraan, terutama selama masa remaja, tapi penyebabnya tidak jelas."



Analisis menunjukkan penggunaan media sosial secara keseluruhan dan di jam-jam tertentu pada malam hari bersama dengan investasi emosional terkait dengan kualitas tidur yang lebih buruk, harga diri lebih rendah, serta tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi.



Dr Cleland Woods menjelaskan, sementara penggunaan media sosial secara keseluruhan berdampak pada kualitas tidur, mereka yang menggunakan pada malam hari tampaknya sangat terpengaruh. “Ini mungkin benar bagi individu yang melakukan investasi sangat emosional,” ucapnya.



“Ini berarti kita harus berpikir tentang bagaimana anak-anak kita menggunakan media sosial dalam kaitannya dengan waktu untuk mematikan."



Penelitian ini dipresentasikan dalam konferensi tahunan British Psychological Society Developmental and Social Psychology Section yang berlangsung 9-11 September 2015 di The Palace Hotel, Manchester.



ERWIN Z. | SCIENCE DAILY