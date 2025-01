Memo Internal TikTok Tegaskan Kantor-kantornya di Amerika Akan Tetap Buka

Selain itu, TikTok juga kembali bersiap menghadapi kemungkinan larangan total di AS di ujung era Presiden AS Joe Biden sekarang. Dalam skenario ini, anak usaha ByteDance ini memastikan bahwa pekerjaan, gaji, dan tunjangan karyawan tetap aman, meskipun aplikasi tidak lagi tersedia untuk pengguna di AS. “Sebagai karyawan di AS, pekerjaan, gaji, dan tunjangan Anda aman, dan kantor kami akan tetap buka, bahkan jika situasi ini belum terselesaikan sebelum tenggat 19 Januari,” tulis memo tersebut.