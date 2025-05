TEMPO.CO, Palo Alto - Facebook at Work, langkah pertama Facebook untuk mengubah jaringan sosialnya menjadi alat perusahaan, masih dalam versi beta tertutup sejak diluncurkan pada bulan Januari tahun ini. Tetapi saat produk itu bersiap diluncurkan, ia akan melakukannya tanpa salah satu arsitek utamanya.



Lars Rasmussen, Direktur Teknik Facebook, yang membantu menciptakan dan menjalankan mesin pencari Facebook, Graph Search, dan kemudian Facebook at Work, akan meninggalkan perusahaan itu untuk mendirikan startup musik dengan pasangannya, Elomida Visviki.



Baik Rasmussen dan Facebook telah mengkonfirmasi kepindahan itu ke TechCrunch. Dia secara resmi akan meninggalkan perusahaan itu pada bulan Juni.



Sementara itu, FB@Work akan terpecah menjadi dua. Julien Codorniou, kepala kemitraan global Facebook yang berbasis di London, akan memimpin dukungan kemitraan; dan Chaitanya Mishra, yang telah bekerja pada produk itu sejak awal, akan mengelola tim teknik FB@Work, yang juga berbasis di London dan melaporkan ke Menlo Park.



Sebagian alasan kepemimpinan itu dipecah karena tim yang menggarap FB@Work berkembang. Produk itu kini telah memiliki puluhan ribu permintaan inbound dari bisnis yang ingin mencobanya, sehingga Facebook perlu menambahkan lebih banyak orang untuk mendukung produk itu.



"Meninggalkan Facebook adalah keputusan yang sangat sulit," kata Rasmussen dalam sebuah pernyataan e-mail kepada TechCrunch, Senin, 27 April 2015. "Bekerja di sana sangat menyenangkan, khususnya mengingat momentum yang luar biasa di balik Facebook at Work, dan orang-orang berbakat yang menemani saya menggarap proyek itu dan di Facebook pada umumnya.”



Ia menambahkan, tunangannya, Elomida, telah membangun, “Apa yang saya pikir adalah cara baru dan menarik untuk menulis musik. Dan mencoba untuk mengubah itu menjadi sebuah startup yang sukses bersama-sama akan begitu menyenangkan sehingga tak mungkin ditunda.”



ERWIN Z. | TECHCRUNCH