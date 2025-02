Mengenal PlayStation Plus Layanan Penawaran Game PS5

TEMPO.CO, Jakarta - Sony akan membatasi pemberian game gratis PlayStation 4 melalui PlayStation Plus. Direktur Sony Interactive Entertainment Adam Michel mengatakan bahwa PlayStation Plus juga akan berfokus penawaran permainan PS5 melalui manfaat katalog dan game bulanan. “Saat kami beralih ke PS5, game PS4 tidak akan lagi menjadi manfaat utama dan hanya akan ditawarkan sesekali untuk PlayStation Plus Monthly Games dan Game Catalog mulai Januari 2026,” kata Adam melalui Blog PlayStation, dikutip pada Senin, 10 Februari 2025.

Sebelumnya, Sony setiap bulannya menawarkan game PS4 gratis bagi pelanggan PlayStation Plus. Namun Adam menambahkan, kebijakan terbaru ini tidak akan mempengaruhi game bulanan gratis untuk PS4 yang telah ditebus oleh pengguna yang berlangganan PlayStation Plus.

Apa Itu PlayStation Plus?

Dikutip dari situs web PlayStation, PlayStation Plus (PS Plus) layanan berlangganan dari Sony Interactive Entertainment yang dirancang khusus untuk pengguna PlayStation 4 (PS4) dan PlayStation 5 (PS5). Layanan ini menghadirkan berbagai manfaat eksklusif mulai dari akses ke multiplayer online, game gratis bulanan, diskon spesial, hingga cloud storage untuk menyimpan data game.

Sejak peluncurannya pada 2010, PlayStation Plus telah berkembang menjadi layanan yang diminati gamer PlayStation. Pada 2022, Sony memperbarui layanan ini dengan membaginya ke dalam tiga tingkatan keanggotaan: Essential, Extra, dan Premium-Deluxe, memberikan opsi yang lebih fleksibel bagi para pengguna.

Fitur Utama PS Plus

1. Multiplayer Online

Fitur utama PS Plus akses ke mode multiplayer online memungkinkan pemain untuk bermain bersama teman atau melawan pemain lain di seluruh dunia. Banyak game modern seperti Call of Duty, FIFA, NBA 2K, dan Gran Turismo mengharuskan pengguna memiliki PS Plus untuk bermain online. Beberapa game free-to-play seperti Fortnite, Apex Legends, dan Genshin Impact tidak memerlukan PS Plus untuk dimainkan secara online.

2. Game Gratis Bulanan

Setiap bulan, pelanggan PS Plus bisa mengunduh beberapa game secara gratis dan tetap memainkannya selama berlangganan masih aktif. Game yang diberikan biasanya merupakan kombinasi dari game AAA populer, game indie, dan game eksklusif PlayStation. Contoh-contoh game gratis yang pernah diberikan yaitu God of War, Mortal Kombat X, Horizon Zero Dawn, dan Fall Guys.

3. Diskon Eksklusif

Anggota PS Plus mendapat potongan harga tambahan untuk pembelian game, DLC (Downloadable Content), serta item dalam game di PlayStation Store. Diskon game di PlayStation Plus sering kali lebih besar dibandingkan dengan promo reguler.

4. Penyimpanan Cloud

Saat menggunakan PlayStation Plus, pelanggan akan mendapat hingga 100 GB penyimpanan cloud, memungkinkan mereka untuk menyimpan dan transfer data game ke konsol lain tanpa kehilangan progres permainan. Fitur ini sangat berguna bagi pemain yang sering berpindah perangkat atau ingin mencadangkan data game mereka.

5. PlayStation Plus Collection untuk PS 5

Salah satu fitur unggulan yang bisa digunakan oleh pengguna PS 5 adalah fitur PlayStation Plus Collection. Fitur ini eksklusif untuk pengguna PS5, PlayStation Plus Collection adalah kumpulan game PS4 populer yang bisa dimainkan di PS5 secara gratis selama berlangganan PS Plus. Game koleksi dalam fitur PlayStation Plus ini mencakup Bloodborne, The Last of Us Remastered, Persona 5, dan Uncharted 4: A Thief’s End.

M. Faiz Zaki turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini