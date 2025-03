Mengenal xAI, Perusahaan AI Elon Musk yang Mengakuisisi Platform X

"xAI telah mengakuisisi X melalui transaksi berbasis saham. Kombinasi ini menetapkan valuasi xAI sebesar 80 miliar dolar AS dan X sebesar 33 miliar dolar AS (hasil dari 45 miliar dolar AS dikurangi utang sebesar 12 miliar dolar AS)," tulis Elon dalam unggahannya di X, sebagaimana dikutip pada Sabtu pekan lalu.