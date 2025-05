Menjadi Pemain Global, Xiaomi Incar Pasar Eropa

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pembuat gadget asal Cina, Xiaomi, berencana melebarkan ekspansinya ke pasar global dengan produk ponsel cerdas dan produk rumah.



Ini bakal membuat persaingan dengan pabrikan asal Cina, Huawei Technologies, dan Samsung Electronics semakin ketat.



"Kami dalam posisi untuk berekspansi ke pasar internasional dengan ponsel cerdas dan produk rumah cerdas," kata Lei Jun, Chief Executive Officer Xiaomi, dalam ajang pameran teknologi CeBIT di Hanover Jerman, baru-baru ini, Kamis, 19 Maret 2015.



Menurut Jun, Xiaomi berhasil menjadi perusahaan ponsel terbesar kelima di India, yang merupakan pasar utama pertama di luar Cina. Jun meyakini, kesuksesan ini bakal bisa diulangi di negara lain..



Jun mendirikan Xiaomi pada 2010 di Beijindan berhasil membangun perusahaan itu menjadi pabrikan ponsel terbesar Cina dalam waktu relatif singkat. Saat ini nilai perusahaan diperkirakan sekitar US$ 45 miliar (sekitar Rp 5787 triliun).



Xiaomi menggandakan pendapatan menjadi US$ 12 miliar pada tahun lalu. Dan pada tahun ini, manajemen memproyeksikan pendapatan sekitar US$ 19 miliar dolar.



Untuk mendukung ekspansi menjadi pemain global, Jun mengatakan, perusahaan akan berinvestasi pada sekitar 100 perusahaan baru untuk mengembangkan teknologi.



Pada saat yang sama, perusahaan tetap mengembangkan produk utama yaitu ponsel cerdas, tablet, router, televisi dan set top box.



BLOOMBERG | BUDI RIZA