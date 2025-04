Merek BlackBerry akan Dipakai Piranti Cerdas Selain Ponsel

TEMPO.CO, Ontario - Untuk sementara waktu BlackBerry berada di luar sorotan pengguna ponsel cerdas karena tersisih oleh produk Samsung dan Apple. Menghadapi gempuran dua raksasa teknologi itu, kini Blackberry menyiapkan strategi baru. Salah satunya dengan meluncurkan Blackberry KEYone, ponsel cerdas yang dilengkapi keyboard khas, bulan lalu.



BlackBerry Limited mengetahui bahwa ada pengiriman ponsel baru lainnya dengan nama BlackBerry, bahkan jika ponsel itu sebenarnya tidak dibuat oleh BlackBerry. Tahun lalu, TCL memperoleh hak eksklusif untuk merek Blackberry dan telah melisensi namanya.



BlackBerry Limited menyatakan berencana terus memperluas program lisensi untuk meminjamkan mereknya untuk produk-produk lainnya. Antara lain alat yang dikenakan (wearables) hingga piranti teknologi yang tidak bergerak seperti peralatan medis dan terminal titik penjualan (mesin kasir).



“Kami sekarang memperluas ke tahap berikutnya dari program lisensi kami. Ini akan fokus pada serangkaian endpoint (tahap akhir proses) yang lebih luas," ujar CEO BlackBerry John Chen.



"Apa artinya ini, dan saya tidak membuat janji, adalah bahwa Anda akan segera melihat Tablet BlackBerry. Dan lisensi merek ini juga akan diperluas pada handset merek bersama dengan IoT (internet of things) dan enterprise of things hingga piranti EoT (end-of-train),” kata Chen. Endpoints ini akan berjalan dengan fitur piranti lunak dan fitur keamanan serta co-branded Secure by BlackBerry.



