TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan guru, ratusan siswa, orangtua, dan anggota komunitas berpartisipasi untuk belajar coding dalam acara Hour of Code yang diselenggarakan pada 7-13 Desember 2015 di berbagai lokasi di Jakarta.



Hour of Code merupakan inisiatif global Microsoft bekerja sama dengan Code.org untuk mengajak masyarakat, terutama siswa dan guru, agar dapat mempelajari dasar-dasar coding dengan cara yang menyenangkan.



Tidak seperti coding pada umumnya, peserta Hour of Code melakukan coding sambil bermain bersama dua karakter dalam Tutorial Minecraft, Steven dan Alex.



Peserta ditantang untuk menyelesaikan 14 level permainan di mana pada setiap level mereka harus menavigasi karakter, menambang, membuat kerajinan, dan menjelajah dalam dunia 2D Minecraft menggunakan program editor visual berbasis blok (block-based visual).



Melalui Tutorial Minecraft, partisipan mendapatkan pengalaman baru dan menyenangkan untuk belajar coding layaknya bermain.



Citizenship and Community Affair Support Manager Microsoft Indonesia, Esther Sianipar, berharap Hour of Code dapat meningkatkan akses anak-anak dan pengajar terhadap teknologi.



“Coding merupakan ‘pintu’ untuk proses penciptaan berbasis teknologi komputer. Dengan memperkenalkan coding melalui cara yang menyenangkan, kami berharap banyak talenta bidang teknologi bermunculan di Indonesia,” ungkapnya di Jakarta, Jumat, 11 Desember 2015.



Sebagai inisiatif global, Hour of Code dilaksanakan serentak di 180 negara dan diikuti oleh lebih dari 100 juta siswa dengan Tutorial Minecraft yang diterjemahkan ke dalam 40 bahasa.



Corporate Affairs Director, Microsoft Indonesia, Ruben Hattari, menilai pentingnya Indonesia menjadi bagian dalam Hour of Code untuk memupuk kreativitas anak bangsa.



“Sebagai negara dengan sumber daya manusia yang banyak, kami percaya edukasi di bidang teknologi sangat perlu untuk ditingkatkan. Oleh sebab itu Microsoft Indonesia menilai pentingnya Indonesia menjadi bagian dalam acara Hour of Code,” tutur Ruben.



Selain menawarkan pengalaman belajar coding dengan cara berbeda, Hour of Code juga mengajak publik untuk menjadi fasilitator dalam acara ini. Siapapun, di manapun, dapat menyelenggarakan acara Hour of Code dengan mengunduh Tutorial Minecraft.



Harapannya pelajaran dasar coding dapat terus bergulir dan semakin banyak anak-anak muda yang menciptakan sesuatu berbasis teknologi komputer.



ERWIN Z