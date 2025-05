Microsoft Bawa Gears of War: Reloaded ke PS5, Ditingkatkan dari versi Xbox

TEMPO.CO , Jakarta - Gears of War: Reloaded direncanakan merambah ke PlayStation 5 (PS5) mulai 26 Agustus mendatang. Game ini akan menjadi seri Gears of War perdana hadir di konsol PS, menandai langkah besar Microsoft yang memboyong waralaba eksklusifnya ke platform lain.

Merujuk ulasan Game Rant pada Selasa, 6 Mei 2025, Gears of War: Reloaded kemungkinan sangat cocok dimainkan melalui konsol Sony, terutama karena adanya sejumlah peningkatan. Pengembangnya, The Coalition bersama Sumo Digital dan Disbelief, belum merincikan peningkatan pada game yang juga akan diluncurkan untuk PC dan Xbox Series X/S tersebut.

Kehadiran versi remaster Gears of War ini menimbulkan banyak spekukasi. Produk ini sudah memiliki 4K dengan 120 frame per detik, serta dukungan HDR yang standar untuk Xbox Series X dan PS5. Grafisnya sudah tergolong mengesankan tanpa perbaikan tambahan. Peningkatan yang ditawarkan kemungkinan mirip dengan yang ada pada game balap Forza atau Horizon 5, berupa penambahan ray tracing, jarak rendering, serta resolusi yang lebih konsisten.

Microsoft Tambahkan 5 Fitur Baru Berbasis AI ke Windows 11, Ada Click to Do

Lebih jauh soal Gears of War, perhatian khalayak juga sedang tertuju pada prekuel yang akan datang. Ulasan Game Rant juga menyinggung soal bocoran Gears of War: E-Day, game terbaru yang akan dirilis pada 2026. Ada pula rumor soal koleksi remaster Gears of War yang akan dirilis terpisah dari paket judul Reloaded.