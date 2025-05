TEMPO.CO, Jakarta - Microsoft membeli Xamarin, perusahaan yang bergerak khusus pada pengembangan aplikasi lintas platform. Informasi ini dilansir Engadget.com edisi Jumat, 26 Februari 2016.



Platform milik Xamarin menggunakan kode dasar C# untuk menulis ulang APIs. Perusahaan ini dapat melakukan silang atau migrasi platform untuk aplikasi dari Android ke Windows.



Executive Vice President of Microsoft Cloud and Enterprise Group Scott Guthrie mengatakan, dengan akuisisi ini, perusahaan akan bekerja lebih jauh untuk menciptakan alat pengembang kelas dunia.



Mereka mengklaim akan memberikan layanan yang lebih baik dengan integrasi yang lebih dalam. Pembelian tersebut akan memungkinkan pengguna merasakan pengalaman menggunakan aplikasi mobile lebih baik.



Menurut Scott, kombinasi antara Xamarin, visual studio, Visual Studio Team Service, dan Azure akan menjadi solusi komplet bagi aplikasi mobile untuk tersedia di berbagai jenis perangkat.



Selama ini, Microsoft terus berupaya melakukan pengembangan dan perbaikan pada layanan aplikasi Windows. Microsoft terus berupaya menyediakan beragam aplikasi untuk program Windows, seperti yang tersedia pada sistem operasi Android dan iOS.



ENGADGET | MAYA NAWANGWULAN