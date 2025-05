Microsoft Bocorkan Rincian Cara Kerja HoloLens

TEMPO.CO, Tel Aviv - Headset augmented reality Microsoft, HoloLens, telah meraih lebih banyak penggemar yang ingin mencoba perangkat itu, namun rincian tentang cara kerjanya ternyata langka untuk ditemukan.



Namun, beberapa informasi tentang HoloLens dibocorkan dalam sebuah acara baru-baru ini di Tel Aviv, Israel, oleh Bruce Harris, ahli teknis dari Microsoft.



Perangkat itu akan mendukung sekitar 5-5,5 jam baterai ketika bekerja pada dokumen Word atau email, dan sekitar dua setengah jam ketika menggunakannya untuk pekerjaan komputasi yang sangat intensif yang melibatkan rendering rinci.



Rincian itu diungkapkan oleh Harris dalam sebuah video YouTube yang diposting oleh pengusaha wearable asal Israel, Niv Calderon, yang dimunculkan oleh Petri IT Knowledgebase Jumat.



Video itu telah dihapus, namun di dalamnya Harris juga menegaskan bahwa HoloLens tidak menjadi panas karena "dikembangkan untuk mengusir panas", dan bahwa perangkat itu "tidak memiliki opsi sambungan kabel".



Harris juga menegaskan bahwa HoloLens dapat terhubung ke perangkat apa pun dengan Wi-Fi atau konektivitas Bluetooth, termasuk audio 3D dan hanya akan menawarkan dukungan bahasa Inggris untuk versi pertama.



Dia juga menjawab pertanyaan mengenai field of view (FOW) HoloLens, dengan mengatakan bahwa pengalaman itu adalah seperti memiliki monitor 15 inci sekitar satu kaki di depan wajah Anda.



Desember lalu, Microsoft membuat HoloLens tersedia bagi publik untuk pengujian di toko utamanya Fifth Avenue di Manhattan. Tapi perangkat seharga US$ 3,000 ini lebih untuk pengembang daripada pasar konsumen umum.



HoloLens dijadwalkan untuk mulai pengiriman ke pengembang pada kuartal pertama 2016.



MASHABLE | ERWIN Z