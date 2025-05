Microsoft-Code.org Ajar Anak Programming dengan Minecraft

TEMPO.CO, Redmond - Microsoft dan Code.org, Senin, 16 November 2015, mengumumkan sebuah kemitraaan untuk memperkenalkan pemrograman computer terhadap anak-anak melalui permainan Minecraft.



Mereka telah membangun sebuah tutorial yang dapat digunakan siswa di seluruh dunia selama event Code.org, Hour of Code, pada bulan Desember. Microsoft membeli Minecraft melalui akuisisi Mojang senilai US$ 2,5 miliar pada tahun 2014.



Tutorial, yang tersedia saat ini secara gratis, membawa siswa melalui 14 tingkatan. Ia terlihat seperti permainan Minecraft, tetapi anak-anak harus menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer dasar untuk bermain. Siswa mengklik dan menarik blok untuk membentuk serangkaian perintah. Mereka mengklik "run" dan karakter mereka melakukan tindakan.



Pendiri Code.org, Hadi Partovi, mengatakan jenis perintah blok adalah cara kebanyakan programmer komputer awalnya mempelajari dasar-dasar pemrograman. Namun dia mengatakan acara Hour of Code, yang mencoba untuk membawa anak-anak di seluruh dunia menghabiskan satu jam pembelajaran untuk melakukan coding selama Computer Science Education Week setiap tahun, adalah lebih dari mempelajari dasar-dasar.



"Tujuan dari satu jam itu untuk mengajarkan Anda bahwa ini adalah sesuatu yang dapat Anda lakukan dan itu lebih menyenangkan daripada yang Anda pikir. Terus terang, itu membuat Anda ingin belajar lebih banyak," kata Partovi.



Lebih dari 100 juta siswa berpartisipasi dalam Hour of Code selama dua tahun pertama, dan edisi ketiga ini akan dimulai 7 Desember. Akan ada tutorial berdasarkan beberapa tema yang berbeda, termasuk Frozen dan Star Wars. Tapi Partovi mengatakan Minecraft telah menjadi permintaan pertama selama bertahun-tahun.



Setelah mengajar kelas coding pada acara tahun lalu, Partovi mengatakan ia diberi setumpuk kartu terima kasih dari para siswa. Lebih dari setengah, kata dia, terdapat beberapa jenis referensi ke permainan blockbuster itu.



"Pada beberapa kartu, mereka menulis hanya satu kata: 'Minecraft'," kata Partovi. "Jadi permintaan dari siswa untuk melakukan sesuatu seperti ini dan dari orang tua mereka, sangat tinggi. Segera setelah saya mendapati [Microsoft mengakuisisi Mojang], saya memulai dialog."



Microsoft telah lama menjadi salah satu pendukung terbesar Code.org, dengan menyumbangkan US$ 3 juta sejak lembaga nirlaba yang berbasis di Seattle ini didirikan pada tahun 2013.



GEEKWIRE | ERWIN Z