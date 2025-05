Microsoft Hadirkan Teknologi Terbuka di TechDays 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Mengusung semangat Breaking New Ground, acara TechDays 2015 yang digelar 7-8 Oktober menghadirkan berbagai inovasi terbaru Microsoft. “TechDays tahun ini berfokus kepada strategi terbuka,” ujar Developer Experience and Evangelism Director Microsoft Indonesia, Anthonius Henricus, di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2015.



Melalui ajang tahunan ini, Microsoft memperkenalkan berbagai solusi teknologi terbaru, baik yang baru saja diluncurkan, maupun yang masih dalam tahap uji publik. Teknologi-teknologi ini memungkinkan para pengembang dan professional TI untuk semakin mudah melakukan kolaborasi aplikasi berbasis teknologi non-Microsoft dengan teknologi Microsoft.



“Di era yang semakin mobile first cloud first saat ini, Microsoft percaya bahwa teknologi harus semakin inklusif. Strategi terbuka merupakan kunci untuk meningkatkan kolaborasi serta produktivitas bagi para penggunanya, baik developer dan professional TI, pebisnis, maupun pengguna secara umum,” ujar Anthonius.



Dalam TechDays tahun ini, Microsoft memperkenalkan berbagai solusi teknologi Microsoft yang semakin terbuka dengan berbagai platform non-Microsoft lainnya, membahas tentang strategi kombinasi teknologi Microsoft dengan Open Source seperti Git dan Linux, cara mudah membuat aplikasi yang dapat berjalan di berbagai platform, dan cara memindahkan aplikasi Android serta iOS ke platform Windows 10.



“Dengan demikian akan ada semakin banyak individu maupun organisasi yang memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal dan memperoleh manfaat yang maksimal dari teknologi dalam berbagai aspek kehidupan,” ujar Anthonius.



Konferensi yang dihadiri para pengembang dan profesional TI ini akan menampilkan 78 sesi pembahasan mendalam tentang berbagai solusi teknologi yang mencakup penggunaan Windows 10, teknologi perangkat, teknologi berbasis komputasi awan, data center, aplikasi, maupun kombinasi di antaranya.



Presiden Direktur PT Mitra Integrasi Informatika, Sjafril Effendi, salah satu mitra Microsoft di Indonesia, mengatakan tahun ini Microsoft telah meluncurkan berbagai infovasi yang mengagumkan di dunia teknologi, seperti Windows 10 dan Office 2016. “Sebagai cloud solution partner, Mitra Integrasi Informatika saat ini sudah mulai menyediakan layanan aplikasi berbasis cloud dengan memanfaatkan teknologi Azure,” ujarnya.



ERWIN Z