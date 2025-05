Microsoft Kini Jual Bebas HoloLens, Harganya Rp 39 Juta

TEMPO.CO, San Francisco - Microsoft kini memungkinkan setiap orang untuk membeli HoloLens Development Edition, helm augmented reality futuristik, tanpa harus melalui proses aplikasi.



Sebelumnya, Microsoft membatasi HoloLenses untuk pengembang yang memasukkan aplikasi. Kini, jika Anda memiliki US$ 3.000 (Rp 39 juta) dan Anda berada di AS atau Kanada, Anda dapat membeli hingga lima unit langsung dari Microsoft.



Secara resmi, Microsoft mengatakan HoloLens tersedia untuk pelanggan pengembang dan bisnis. Kini, bahkan jika Anda bukan golongan itu, Anda kini bisa memilikinya. Syarat untuk membelinya adalah beralamat di AS atau Kanada, memiliki akun Microsoft, dan memiliki cukup uang. Microsoft menekankan bahwa toko retail tidak memiliki persediaan HoloLens.



Selain membuat HoloLens tersedia lebih luas, Microsoft hari ini meluncurkan HoloLens Commercial Suite, yang meliputi hardware dan keamanan perusahaan serta fitur manajemen perangkat.



Sebagai bagian dari paket perusahaan ini, HoloLens mendapat sebuah Kiosk Mode sehingga Anda dapat membatasi aplikasi yang berjalan pada perangkat, dukungan untuk manajemen identitas, manajemen perangkat, dukungan BitLocker untuk enkripsi data dan banyak lagi.



Pembaruan ini jelas menunjukkan bahwa Microsoft ingin menjual HoloLens ke pasar perusahaan—sebuah pasar yang sangat dipahami oleh Microsoft dibanding pemain lain.



Microsoft memulai pengiriman HoloLens ke pengembang terpilih pada Maret. Fakta bahwa ia membuka program ini begitu cepat berarti bahwa Microsoft cukup percaya diri akan perangkat keras ini, dan juga bahwa peluncuran ke konsumen yang lebih luas mungkin tidak lama lagi.



TECHCRUNCH | ERWIN Z.