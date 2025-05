TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan peranti lunak Microsoft mendesain Office 356 for SMB untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan teknologi komputasi awan, sehingga memungkinkan kegiatan operasional menjadi semakin mudah dan efisien.



"Secara garis besar, masalah yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia mengenai memperbesar pasar dan operasional. Komputasi awan dapat membantu UMKM menyelesaikan masalah tersebut," kata Partner Business and Development Lead Microsoft Antonius Susanto di Jakarta, Ahad, 7 Juni 2015.



Untuk menikmati fasilitas tersebut, pengguna perlu membayar mulai Rp 60 ribu per bulan dan mendapatkan tempat penyimpanan data tanpa batas selama berlangganan.



Antonius menuturkan perusahaan tersebut memiliki 3.000 mitra dan tim representatif yang dapat membantu industri kecil dalam menjalankan teknologi tersebut.



"Mitra-mitra kita tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang bergerak di bidang jual-beli komputer, aplikasi akuntansi sederhana, e-commerce, dan lainnya. Dengan mitra yang kita miliki, kita yakin dapat membantu UMKM melebarkan sayap dan mempermudah operasional, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN," ucapnya.



Dengan teknologi yang dimiliki perusahaan tersebut, Antonius menjamin data yang dimiliki pelanggan terjamin keamanan dan kerahasiaannya. "Semua data yang dimiliki pengguna bukan milik Microsoft. Kita menjamin semua data terjamin keamanannya," ujarnya.



ANTARA