Microsoft Segera Rilis Keyboard dengan Pemindai Sidik Jari

TEMPO.CO, Jakarta - Microsoft diam-diam mengembangkan "Modern Keyboard" yang memiliki mesin pembaca sidik jari.



Modern Keyboard, seperti yang dilaporkan laman The Verge, merupakan penerus Surface Keyboard dan terlihat mirip, hanya yang terbaru memiliki pemindai sidik jari dan dapat dipasangi kabel, bukan nirkabel.



Microsoft mengintegrasikan pembaca sidik jari ke tombol Windows kedua di sebelah kanan keyboard.



Tombol itu juga dapat digunakan untuk masuk ke Windows 10 atau website menggunakan Windows Hello.



Modern Keyboard ini akan berjalan dengan sistem Windows 10, MacOS dan versi terbaru Android.



Keyboard keluaran Microsoft ini akan keluar dalam waktu dekat seharga US$ 129,99, dengan jarak tidak terpaut dengan Surface Keyboard yang dijual seharga US$ 99.

ANTARA