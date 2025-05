TEMPO.CO, Jakarta - Microsoft memperkenalkan Skype for Business untuk Indonesia. Layanan komunikasi yang disediakan Microsoft ini menyasar sektor bisnis atau perusahaan yang membutuhkan medium komunikasi telekonferensi.



"Skype for Business adalah fasilitas yang membuat orang bisa melakukan rapat konferensi di mana saja," kata Lucky Gani, Office Business Group Head Microsoft Indonesia, di The Hook Jakarta, Kamis, 14 April 2016.



Lucky menjelaskan, Skype for Business merupakan sarana komunikasi bisnis yang aman dan terintegrasi.



Skype for Business diklaim mampu melakukan komunikasi enterprise voice, peer-to-peer calling, koneksi dengan nomor ekstensi, serta meeting broadcast hingga ke 10 ribu pengguna. Rapat konferensi dengan aplikasi ini juga bisa diikuti 250 peserta.



Skype for Business bisa dijalankan melalui aneka perangkat komunikasi, seperti telepon seluler bersistem operasi Windows phone, Android dan iOS, komputer desktop, laptop, tablet, Skype Room System, IP Phone, VDI, Aplikasi Web, hingga Surface Hub.



Microsoft mengklaim fasilitas ini bisa dimanfaatkan perusahaan di berbagai wilayah, bahkan hingga ke pedalaman atau remote area dengan syarat terhubung dengan akses Internet. Kelebihan yang diusung aplikasi telekomunikasi konferensi ini adalah fleksibilitas alat komunikasi dan kemampuannya menjangkau beragam lokasi.



Lucky menambahkan, dalam memanfaatkan Skype for Business, semua peserta komunikasi konferensi bisa melihat atau menayangkan data yang dapat disaksikan bersama pada semua perangkat peserta. "Jadi semua dilakukan di hadapan semua peserta meski lokasi berlainan."



Ia juga menjelaskan bahwa seluruh isi percakapan bisa direkam dan disimpan dalam sistem komputasi awan Microsoft. Setelah menyelesaikan telekonferensi, data rekaman percakapan akan dikirim melalui e-mail kepada semua peserta telekonferensi. "Ini jelas bermanfaat saat dibutuhkan audit atau komunikasi perusahaan," ujar Lucky.



Microsoft mengatakan, dengan layanan Skype for Business, kegiatan rapat atau komunikasi dan produktivitas pekerja menjadi lebih baik. Layanan ini akan memangkas waktu yang biasa terbuang akibat waktu tempuh menuju lokasi dan memangkas biaya teknologi informasi perusahaan.



MAYA NAWANGWULAN