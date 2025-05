TEMPO.CO, San Francisco - Aplikasi Microsoft Translator mungkin tertinggal dari milik Google, namun perusahaan asal Redmond itu secara perlahan mulai memfokuskan perhatiannya.



Dalam sebuah pembaruan untuk Microsoft Translator for Android, perusahaan telah menambahkan dua fitur baru: kemampuan untuk menerjemahkan teks dari gambar tersimpan, dan pilihan untuk menerjemahkan teks di manapun di ponsel Anda. Pembaruan ini juga membawa jumlah total bahasa yang tersedia untuk diunduh dan penggunaan offline hingga 43.



Penerjemahan gambar telah tersedia di aplikasi iOS Microsoft sejak Februari, dan di aplikasi Windows Phone sejak 2010. "Dengan fitur terjemahan gambar baru, Anda tidak perlu lagi mengetik teks atau mengatakan frase bahasa asing dengan keras," kata perusahaan dalam sebuah posting blog sebagaimana dikutip The Verge, Kamis, 21 April 2016.



"Sebaliknya Anda dapat menerjemahkan gambar langsung dari ponsel Anda, dengan terjemahan yang muncul di atas teks yang ada." Fitur terjemahan muncul sebagai pilihan cut, copy, dan paste ketika pengguna menyoroti teks.



Tidak semua fitur terjemahan sama. Sementara aplikasi Google Translator bekerja dengan gambar live dari kamera Anda dan cocok dengan penampilan teks, aplikasi Microsoft Translator mengharuskan pengguna untuk mengambil gambar sebelum dapat bekerja.



Di sisi lain, aplikasi Google hanya memiliki terjemahan offline di Android, sedangkan untuk Microsoft tersedia di Android dan iOS.



THE VERGE | ERWIN Z