Motorola Rilis G5 dan G5 Plus, Lihat Harga & Spesifikasinya

TEMPO.CO, Jakarta - Motorola memamerkan dua ponsel pintar level menengah dalam ajang Mobile World Congress yang tengah berlangsung di Barcelona, Spanyol, minggu ini. Keduanya adalah G5 Moto dan G5 Plus.



Laman Wired memuji ponsel ini karena memiliki kombinasi yang cukup bagus antara harga yang tak terlalu mahal dan fasilitas yang memadai. Berikut spesifikasi keduanya:



G5 Moto



Harga: 199 euro (Rp 2,8 juta)

Layar: 5-inci, 1080p

Prosesor: Snapdragon 430

RAM: 2 dan 3 GB

Penyimpanan: 16 atau 32 GB

Kamera: 13MP (belakang) dan 5 MP (depan).

Sistem Operasi: Android Nougat

Baterai: 2,800mAh

Fasilitas lain: Google Assistant, pemindai sidik jari.



G5 Plus



Perbandingan besar G5 Moto dan G5 Plus.



Harga: US$ 229 (Rp 3 juta)

Layar: 5,2 inci, 080p

Prosesor: Snapdragon 625

RAM: 2-4 GB

Penyimpanan: 16-64 GB

Kamera: 12MP (belakang) dan 5 MP (depan).

Baterai: 3,000mAh

Sistem Operasi: Android Nougat

Fasilitas lain: Google Assistant, pemindai sidik jari.



WIRED | NURDIN