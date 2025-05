TEMPO.CO, Jakarta - Publisher game True Digital Plus terus menghadirkan produk inovatif untuk memenuhi kebutuhan gamer di Indonesia. Kali ini, True Digital Plus meluncurkan platform game yang dinamakan My Arena (myarenaonline.com) sebagai jawaban atas tantangan e-sport di Tanah Air.



Dalam siaran pers, Sabtu, 10 Desember 2016, Country Director True Digital Plus Indonesia Sofian Martineau menjelaskan, peluncuran platform My Arena ini membuktikan kontribusi True Digital guna mendorong kualitas e-sport di Indonesia serta bentuk komitmen untuk selalu menghadirkan pengalaman terbaik mobile games bagi gamer Indonesia.



"My Arena adalah sebuah platform bersifat users generated content. Sebab, para pemain atau brand partner bisa menjadi promotor kemudian membuat turnamen sendiri di platform ini. Ke depan, fitur Trading segera hadir untuk memudahkan jual-beli antar-gamer yang tersinkronisasi langsung dengan permainan (in game). Fitur Trading di My Arena akan didukung developer dan publisher sehingga membuatnya legal," kata Sofian.



Platform My Arena merupakan marketplace e-sport pertama untuk gamer online. Platform ini dibuat untuk mengembangkan komunitas gamer di Indonesia. Saat ini, My Arena baru menghadirkan game Point Blank Mobile di Indonesia, yang diunduh lebih dari 800 ribu kali di Play Store. Tapi segera akan ditambah game lain supaya dapat dijajal para pecinta game. Beberapa fitur menarik di My Arena antara lain Live Stream, Trading, dan tim gamer/komunitas.



Dia berharap, dalam jangka panjang, My Arena bisa menjadi platform game pendukung bagi gamer di Indonesia untuk mampu bersaing dan membawa harum nama Indonesia di kompetisi e-sport internasional.



ALIA