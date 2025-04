TEMPO.CO, Jakarta - Aktris yang terkenal dengan aktivitas travelling-nya, Nadine Chandrawinata, mengutamakan jaringan ponsel saat berjalan-jalan. Dia juga mengaku memilih ponsel yang dapat mendukung hobinya itu.



"Pada saat travelling yang paling penting adalah perangkat untuk ambil foto dan jaringan karena aku harus mengirim foto jadi kualitasnya harus 4G," kata Nadine ditemui dalam peluncuran iPhone 7 dan iPhone 7 Plus bundling Smartfren di Galeri Smartfren, Sabang, Jakarta, Jumat.



Nadine merasa ponsel pintar milik Apple lebih dapat mengakomodir kegiatan dia yang banyak mobile. "Kemarin sempat Android tapi saat handphone-nya hilang bingung datanya, akhirnya kembali ke iPhone," ujar dia.



Senada dengan Nadine, aktris Cathy Sharon mengaku belum pernah memakai smartphone selain iPhone. "Yang seri 6 saja saya punya yang biasa dan punya yang S," kata dia.



Untuk generasi ke-7 ponsel Apple, Cathy menjatuhkan pilihannya kepada iPhone 7 Plus varian Rose Gold.



"Pilih yang Plus karena lebih besar layarnya, untuk menonton kartun sama anak saya. Sekarang handphone saya, handphone anak saya juga," ujar Chaty.



Operator telekomunikasi Smartfren menjadi yang pertama melakukan pemasaran produk anyar terbaru dari Apple, yakni iPhone 7 dan iPhone 7 Plus di Indonesia.



Selain Smartfren, reseller resmi Apple, iBox, hari ini juga mengumumkan kehadiran iPhone 7 dan iPhone 7 Plus di gerai miliknya.



ANTARA