TEMPO.CO, Jakarta - VeriSign, perusahaan global dalam bidang nama domain dan keamanan Internet, mengumumkan sekitar 8,6 juta nama domain Internet telah bertambah selama kuartal kedua pada 2016.



Dengan demikian, terdapat sekitar 334,6 juta nama domain terdaftar dari seluruh domain tingkat atas atau top level domains (TLDs) hingga 30 Juni 2016, berdasarkan data dari Ikhtisar Industri Nama Domain atau Domain Name Industry Brief (DNIB).



“Peningkatan tersebut menandai pertumbuhan sebesar 2,4 persen dibandingkan kuartal pertama pada 2016,” ujar VeriSign dalam keterangan tertulis pada Selasa, 20 September 2016. Jumlah registrasi domain secara global telah tumbuh sebanyak 38,2 juta atau 12,9 persen dari tahun ke tahun.



Domain tingkat atas atau TLD yang menggunakan .com dan .net mengalami pertumbuhan secara agregat pada kuartal kedua 2016, di mana jumlah keduanya mencapai sekitar 143,2 juta nama domain. Jumlah ini menandakan pertumbuhan sebesar 7,3 persen dari tahun ke tahun. Hingga 30 Juni 2016, jumlah nama domain berbasis .com telah mencapai 127,5 juta nama, sedangkan jumlah domain .net mencapai 15,8 juta nama.



Terdapat total sekitar 8,6 juta nama domain berbasis .com dan .net baru selama kuartal kedua 2016. Pada kuartal kedua 2015, terdapat pertambahan nama domain berbasis .com dan .net baru sebesar 8,7 juta.



Selama kuartal kedua 2016, rata-rata permintaan harian Sistem Nama Domain atau Domain Name System (DNS) VeriSign mencapai sekitar 130 miliar permintaan di seluruh TLD yang dioperasikan oleh VeriSign dengan angka tertinggi hampir mencapai 179 miliar.



Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, rata-rata permintaan harian meningkat 4,9 persen dan peningkatan paling tinggi mencapai 5,0 persen. Setiap tahun, rata-rata permintaan harian meningkat 17,0 persen dengan angka peningkatan tertinggi mengalami penurunan sebesar 1,5 persen.



VeriSign menerbitkan Ikhtisar Industri Nama Domain yang berisi data statistik dan analitik hasil riset mengenai industri nama domain untuk seluruh pengguna Internet di dunia. Data Ikhtisar Industri Nama Domain untuk kuartal kedua 2016 serta laporan sebelumnya dapat diperoleh di Verisign.com/DNIB.



ERWIN Z.