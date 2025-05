Natal dan Tahun Baru, MixRadio Luncurkan Aplikasi Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk merayakan hari Natal dan menyambut datangnya tahun baru, MixRadio menyediakan beragam Mix Natal dan Mix Happy New Year untuk menemani hari-hari menyenangkan para pengguna bersama keluarga maupun teman-teman mereka.



Keberagaman mix yang dimiliki oleh MixRadio, membuat para pengguna tidak hanya dapat menikmati satu mix Natal dan tahun baru. MixRadio menyediakan mix momen spesial akhir tahun ini dengan berbagai pilihan tema, antara lain mix ‘Natal Indonesia Terpilih’, ‘Natal Bersamamu’, ‘Natalkustik’, ‘Natal Alternatif’ dan ‘Happy New Year!’.



Tak ketinggalan, mix ‘Nominasi Grammy Awards 2016’ yang menjadi momen awal tahunan paling ditunggu penikmat musik di seluruh dunia.



“Musik adalah salah satu elemen penting dalam sebuah acara. Dengan musik, sebuah acara bisa menjadi lebih hidup. Untuk itu, kami ingin memanjakan pengguna kami dengan menyediakan mix lagu yang sesuai dengan acara mereka," kata Upik Muditya, Country Manager MixRadio Indonesia, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 28 Desember 2015.



"Misalnya, ketika merayakan tahun baru di rumah bersama keluarga, pengguna MixRadio bisa menyalakan mix “Happy New Year” melalui perangkat telepon pintar mereka, sehingga suasana acara tahun baru mereka tambah meriah," tambah dia.



ANTARA