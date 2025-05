TEMPO.CO, Jakarta - New Balance, merek perlengkapan olahraga, mengumumkan rencana pengembangan bisnisnya berupa divisi baru bernama Digital Sport pada 2016. Divisi Digital Sport akan menangani pengembangan digital experience atau pengalaman digital dan beberapa produk wearable yang akan diproduksi New Balance, seperti dilansir Slashgear.com, Rabu, 6 Januari 2016.



Salah satu produk yang akan segera diluncurkan New Balance adalah jam tangan pintar atau smartwatch. Produk ini direncanakan akan hadir pada musim liburan 2016.



Perusahaan berencana mengembangkan ekosistem digital dengan target para atlet sebagai konsumen mereka. Dalam pengumumannya, New Balance menyebutkan pengembangan divisi ini akan bekerja sama dengan Intel, Google, dan beberapa partner lain. Sistem Android Wear diperkirakan akan ditanam dalam produk New Balance.



Pengumuman divisi baru disampaikan saat New Balance menjadi pembicara dalam kegiatan Intel hari ini. Divisi Digital Sport akan bertugas pada pengembangan tiga kategori produk, yaitu kinerja olahraga, perangkat, dan teknologi tertanam.



Kategori teknologi tertanam akan termasuk pada pengembangan produk seperti penanaman sensor pada sepatu dan pakaian olahraga New Balance. Kategori kinerja olahraga akan berkonsentrasi pada pengembangan perlengkapan olahraga dan lain.



Sedangkan kategori perangkat akan mengurusi penciptaan gawai, seperti smartwatch.



Produk jam tangan pintar akan menjadi produk pertama yang menyasar para atlet. Gawai ini diharapkan bisa digunakan para atlet saat berolahraga.



Perangkat ini akan dilengkapi fitur global positioning system (GPS) untuk melacak rute, fitur pemutar musik, dan lainnya.



New Balance telah bekerja dengan berbagai teknologi untuk menciptakan inovasi dalam rangkaian produk olahraganya, salah satunya pembuatan sepatu dengan teknologi printer 3D.



SLASHGEAR | MAYA NAWANGWULAN