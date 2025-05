Nikmatnya Nonton Film dengan Dolby Digital 7.1 di iOS 9.3

TEMPO.CO, San Francisco - Jika Anda adalah tipe pengguna iPad sebagai televisi, Apple telah memperluas dukungan ekosistem Dolby Digital Plus untuk iOS 9.3.



Dolby Digital Plus adalah jawaban perusahaan tersebut untuk audio sinematik pada generasi mobile. Dimungkinkan hingga delapan saluran audio surround--depan kiri dan kanan, tengah, subwoofer, dan empat saluran belakang.



Apple sudah membawa dukungan Dolby Digital Plus untuk Mac dan Apple TV generasi keempat. Untuk memanfaatkan fitur-fitur baru, Anda memerlukan iPad, iPhone, atau iPod touch dilengkapi lightning dan sebuah adapter Lightning Digital AV.



Adapter Digital AV menyediakan output HDMI sampai dengan 1080 p dan membawa port lightning untuk pengisian simultan.



Tentu saja Anda akan memerlukan home theater yang mendukung versi 7.1 dan ruang tamu yang cukup besar untuk memuat delapan speaker. Dolby merekomendasikan beberapa merek, termasuk Onkyo, yang memiliki sejumlah model, seperti Onkyo TX-NR545, yang juga mendukung AirPlay.



APPLE INSIDER | ERWIN Z