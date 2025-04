Nintendo Bikin Game Ponsel Legend of Zelda

TEMPO.CO, San Francisco - The Wall Street Journal melaporkan bahwa The Legend of Zelda akan mengikuti jejak Animal Crossing, Super Mario dan Fire Emblem sebagai game besar Nintendo mendatang yang akan hadir di ponsel penggemar, sebagaimana dikutip IGN, Minggu 14 Mei 2017.



Meskipun tidak banyak informasi yang disodorkan, The Wall Street Journal mengatakan bahwa game mobile Zelda akan mengikuti aplikasi Animal Crossing yang dilaporkan akan dirilis pada paruh kedua tahun 2017 setelah beberapa penundaan. Legend of Zelda untuk mobile akan dikembangkan bersama DeNA.



Nintendo awalnya berjanji akan meluncurkan lima game mobile pada bulan Maret 2017, namun hanya tiga yang membuahkan hasil sebelum tanggal tersebut, yaitu Miitomo, Super Mario Run, dan Fire Emblem Heroes.



Direktur Nintendo Shigeru Miyamoto mengatakan bahwa rencana awal perusahaan akan merilis lima game, namun kondisi pasar dan proses pengembangan untuk setiap judul telah menghapus satu permainan yang tidak diketahui - kemungkinan besar gamel Zelda ini - dari rencana rilis.



Laporan WSJ tidak menyebutkan rincian tentang game Zelda baru itu, apakah akan mengikuti pendekatan biaya satu kali seperti Super Mario Run atau model main gratis Fire Emblem Heroes, yang merupakan dua game mobile Nintendo sebelumnya. Tapi pengumuman game itu diperkirakan bakal membuat banyak penggemar Nintendo bersemangat.



Kesuksesan besar dicatat Breath of the Wild untuk Nintendo Switch dan Wii U, serta A Link Between Worlds untuk 3DS beberapa tahun sebelumnya. Membuat game Zelda yang relatif kompleks untuk bekerja dengan baik di ponsel bisa menjadi sebuah tantangan, meski Nintendo berhasil menciptakan dua game Zelda untuk DS yang sepenuhnya dikendalikan oleh sentuhan: Phantom Hourglass and Spirit Tracks.



Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Pokemon Co sedang merencanakan aplikasi permainan kartu Pokemon baru, meski tanpa rincian lebih lanjut.



