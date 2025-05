TEMPO.CO, Tokyo - Perangkat gaming portabel Nintendo, 2DS, akan segera menjadi sedikit lebih murah. Mulai 30 Agustus, harga 2DS akan turun menjadi US$ 100 dari harga saat ini US$ 130, menurut pengumuman perusahaan pada Kamis, 20 Agustus 2015.



Dengan harga US$ 130, Nintendo akan mengeluarkan game balap Mario Kart 7. Nintendo akan terus menyertakan permainan gratis setelah pemotongan harga.



Diluncurkan pada Oktober 2013, Nintendo 2DS menarik para gamer baru. Perangkat ini dilengkapi dua layar dan memiliki konektivitas Internet, sehingga membuat gamer bermain melawan satu sama lain melalui web.



2DS telah mengalami beberapa kontroversi selama bertahun-tahun karena sebagian besar dipandang sebagai bagian tambahan dari strategi portabel Nintendo.



Portabel utama raksasa game Jepang itu, 3DS, hadir dengan desain clamshell dan dengan game 3D yang tidak memerlukan kacamata khusus. Kebanyakan game portabel dikembangkan untuk 3DS, sehingga ia menjadi perangkat portabel unggulan perusahaan.



2DS tidak menggunakan desain clamshell 3D. Perangkat itu mendukung hampir seluruh koleksi game 3DS dan mendukung sebagian besar permainan yang tersedia di perangkat portabel dua layar Nintendo yang pertama, Nintendo DS.



Jadi tidak mungkin setiap pemotongan harga akan memiliki dampak besar pada posisi Nintendo dalam pasar game mobile. Lebih banyak orang saat ini beralih ke ponsel dan tablet untuk game mobile mereka karena mereka dapat memainkan banyak game yang sama pada perangkat yang dilengkapi fitur lebih banyak.



2DS, seperti 3DS, bahkan portabel milik Sony, PlayStation Vita, tetap bertahan dengan gaya lama game portabel di mana pemain membeli perangkat permainan untuk memainkan game tertentu.



Namun Nintendo akhirnya mengakui mengubah kebijakan game mobile pada Maret lalu setelah mengumumkan bahwa mereka akan mulai membangun permainan yang mendukung ponsel mobile, seperti sistem operasi iOS dari Apple dan Android dari Google.



Langkah tersebut menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan Nintendo, yang sebelumnya telah meremehkan sistem operasi mobile, di mana perusahaan itu mengatakan akan terus menawarkan perangkat portabel, seperti 2DS.



ERWIN Z | CNET