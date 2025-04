Nintendo Ulang Tahun ke-128: Sejarah, Kegagalan, Hingga Switch

TEMPO.CO, Jakarta - Nintendo, Perusahaan industri video game, sedang merayakan usianya yang ke-128 tahun, pekan ini. Perusahaan yang didirikan pada 23 September 1889 dan berkantor pusat di Kyoto, Jepang, ini telah merambah ke seluruh dunia.



Di balik kesuksesannya yang naik dengan cepat, perusahaan dengan ikon tokoh Mario ini ternyata pernah mengalami kegagalan. Berikut sejarah singkat Nintendo akhirnya menjadi besar seperti sekarang ini:



Bisnis kartu



Nintendo sempat membuat bisnis kartu pada awal kemunculannya. (comicbook.com)



Tahun 1889, Fujisaro Yamauchi menjual kartu-kartu buatan tangan Hanafuda, yang digunakan untuk permainan kartu Jepang dengan nama yang sama. Pada 1963, Nintendo mencoba beberapa bisnis khusus yang kecil, seperti sebuah penginapan asrama dan sebuah perusahaan taksi. Pada 1970, perusahaan tersebut memutuskan untuk menyimpang dari bisnis kartu ke video game. Inilah awal debut Nintendo dalam bidang tersebut.



Proyek The Donkey Kong



Donkey Kong, permainan pertama Nintendo dengan karakter Mario Bros. (comicbook.com)



Setelah sukses dengan permainan arcade (arcade race) EVR RACE pada 1975, video game pertama buatan Nintendo, mereka beinisiatif untuk membuat game baru yang lebih modern, yaitu The Donkey Kong pada 1981. Game tersebut pun sukses untuk beberapa tahun mendatang dan Mario pun mulai dikenal.



Video Game Rumahan



Game konsol rumahan Nintendo pertama. (comicbook.com)



Nintendo memutuskan untuk mengeluarkan famicom (family compute) pada 1983. Banyak permainan arcade dimasukan. Tapi masih belum masuk pasaran Amerika Serikat karna ada video game crash. Pada 1985, perusahaan tersebut bergerak maju dengan diluncurkannya Nintendo Entertainment System, yang menggabungkan Gyromite dan Super Mario Bros. Bahkan, Pesaing lain termasuk Atari dan Sega, tidak ada yang bisa mengikuti Nintendo.



Beralih ke Portable dan 16 Bit



Nintendo Game Boy. (comicbook.com)



Nintendo menemui kompetisi besar selama bertahun-tahun dengan Sega Genesis dalam konsol 16-bit pertama yang sesungguhnya, serta sistem lain seperti Turbo-Grafx 16 dan, Game Gear yang cukup mempertahankan keunggulannya dalam teknologi. Pada 1989, Nintendo mengeluarkan Game Boy, yaitu permainan genggam (gimbot) dengan game andalannya, yaitu Tetris dan Super Mario Land. Tak ketinggalan, pada 1991, 16 bit pun mendapat perhatian dengan Super Nintendo Entertainment System.



Musuh dalam Selimut



PlayStation, proyek kerja sama antara Nintendo dan Game Boy. (comicbook.com)



Tahun 1993, Nintendo membawa teknologinya ke ranah CD-Rom yang biasa kita kenal dengan Play Station. Proyek tersebut berpartner dengan Sony, disusul perusahaan Philip. Namun, Nintendo memilih untuk membatalkan proyek tersebut dan berfokus pada cartridge-based system, yang dikenal sebagai Nintendo 64.



Sementara N64 laku dengan sangat baik di pasaran, Nintendo tidak menyadari pesaing yang akan dihadapinya. Pada 1995, Sony menciptakan sistem PlayStation dari sisa-sisa proyek yang dibatalkan, dan segera menjadi pesaing utama Nintendo hingga sekarang berkat PlayStation 4. Konon, Nintendo tetap mempertahankan pendiriannya berkat keunggulan game N64 seperti Super Mario 64 dan Star Fox 64.



Kegagalan Pertama



Virtual Boy, kegagalan pertama yang dilahirkan Nintendo. (comicbook.com)



Sementara Gunpei Yokoi mendapatkan ketenaran untuk penemuan Game & Watch and Game Boy-nya, ia malah memberi Nintendo kegagalan pertamanya pada 1995 dengan sistem Virtual Boy. Dimaksudkan untuk memberikan pengalaman bermain game 3D, sistem pada awalnya dipuji karena penggunaan teknologinya, serta permainan inovatif seperti Mario Tennis dan Teleroboxer. Namun ketenaran itu berumur pendek.



Orang menjadi mual dengan tampilan 3D merah dan hitam. Akibatnya, popularitas Nintendo menurun dan Yokoi pensiun setelahnya. Ini menjadi pelajaran bahwa tidak semua yang diproduksi Nintendo adalah emas.



Sistem Berbasis Gerak dan Layar Ganda



Nintendo Wii. (comicbook.com)



Semua berubah drastis bagi perusahaan semenjak diperkenalkannya Wii pada 2006. Sistem berbasis gerak ini menjadi hit besar bagi para penggemar, berkat pemanfaatan teknologi dengan cemerlang, seperti Wii Sports dan Super Mario Galaxy. Sementara itu, di lahan game genggam, Nintendo mengenalkan Nintendo DS pada 2004 dengan dual-screen yang akan menjadi model bisnis genggam untuk tahun-tahun mendatang, termasuk Nintendo 3DS dan 2DS.



Masuknya Wii U dan 3DS



Nintendo Wii U dan 3DS. (comicbook.com)



Nintendo mencoba beradaptasi dengan perkembangan zaman dengan merilis Wii-U pada 2012, sebuah konsol yang memanfaatkan teknologi HDMI dan konektivitas yang lebih baik. Namun, peragkat ini hanya terjual 12 juta unit lantaran desain yang aneh dan kurangnya dukungan pihak ketiga.



Perusahaan ini juga meluncurkan sistem genggam 3DS-nya pada 2011, yang menjadi menghasilkan efek kecil yang apik untuk game seperti Super Mario 3D Land dan Super Smash Bros. Sistem tersebut hit selama beberapa tahun walaupun Nintendo 2DS XL yang baru saja diperkenalkan lebih bergerak maju.



Nintendo Switch



Nintendo Switch. REUTERS/Kim Kyung-Hoon



Setelah belajar banyak dari Wii U, Nintendo meliris Nintendo Switch. Sistemnya seperti family games, bisa dimainkan dirumah dan bisa juga dibawa kemana-mana. Tak disangka, penjualannya meroket hanya dalam beberapa bulan. Game pendukung sistem ini di antaranya: Super Mario Odyssey, Fire Emblem Warriors, a new Kirby game, Metroid: Samus Returns and Fire Emblem Warriors, dan tak ketinggalan pokemon game dengan versi sun and moon yang disempurnakan.



Apa Selanjutnya

Perusahaan ini akan memiliki dukungan pihak ketiga yang lebih baik dan kemungkinan akan terus berkembang seiring dengan keberhasilan Switch, terutama setelah musim liburan ini. Diperkirakan pada 2018 akan sangat hebat dengan permainan seperti Kirby, Yoshi, dan Pokemon rarin 'to go bersama dengan pengumuman kembalinya Metroid Prime. Jadi sepertinya Nintendo sudah siap untuk kembali ke diri lamanya lagi, mempelajari kesalahannya dari Wii U dan berharap bisa menjadi favorit lagi dimulai 128 tahun yang lalu.



