TEMPO.CO, Barcelona - Ponsel ikonik Nokia 3310 tampaknya akan dilahirkan kembali akhir Februari 2017. Menurut situs VentureBeat, ponsel berusia 17 tahun yang diproduksi modern ini dikabarkan memiliki harga retail US$ 63 atau sekitar Rp 850 ribu.



Tidak heran jika rumor peluncuran kembali Nokia 3310 telah menarik banyak perhatian. Model 3310 mendapatkan status pengkultusan karena lebih baik dan lebih ringan dibanding pendahulunya, Nokia 3210.



Dan jangan lupa keunggulannya yang dapat menyesuaikan (customisable), bagian depan yang bisa diganti (swappable front), dan panel-panel di bagian belakang. Menurut VentureBeat, Nokia 3310 akan diluncurkan di Barcelona, Spanyol, sebelum konferensi industri Mobile World Congress pada 27 Februari-2 Maret 2017.



Namun belum ada kepastian, apakah Nokia 3310 juga akan dipasarkan di luar Eropa. Model 3310 menjadi satu dari empat handset Nokia yang diproduksi HMD Global. Perusahaan Finlandia ini memiliki hal eksklusif untuk memasarkan ponsel di bawah merek Nokia. Nokia 3, Nokia 5, serta Nokia 6 (diluncurkan di Cina pada Januari silam) yang berbasis Android memiliki harga retail masing-masing US$ 157 atau sekitar Rp 2,2 juta, US$ 209 (Rp 2,8 juta), dan US$ 260 (Rp 3,5 juta).



BUSINESS INSIDER | TECHRADAR | HOTMA SIREGAR

