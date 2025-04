Nokia 6 Jadi Produk Terlaris di Amazon Kurang dari 24 Jam

TEMPO.CO, San Francisco - Kurang dari 24 jam sejak Nokia 6 mulai dijual di Amerika Serikat, dan ponsel itu telah menjadi perangkat terlaris di Amazon. Nokia 6 dari HMD disusul secara ketat oleh Lenovo Moto E4, dan, yang mengejutkan, Alcatel A30, sebagaimana dilaporkan Phonearena, Selasa 11 Juli 2017.



Nokia 6 tersedia untuk pembelian di Amazon seharga US$ 229,99, tetapi anggota Prime bisa mendapatkannya seharga US$ 179. Juga penting dicatat bahwa pengecer AS menjual versi dual-SIM dari Nokia 6, yang hanya akan berjalan di jaringan GSM yang digunakan oleh AT & T dan T-Mobile.



Bagi calon konsumen yang memutuskan untuk membeli varian Prime Exclusive, Nokia 6 akan hadir dengan penawaran dan iklan Amazon. Membayar sedikit lebih mahal akan memungkinkan konsumen untuk mendapatkan versi ponsel yang bebas iklan.



Semua ponsel bermerek Nokia yang diumumkan oleh HMD Global Awal tahun ini telah mengalami permintaan tinggi, sehingga beberapa di antaranya (Nokia 5 dan 6) telah mengalami penundaan sampai Agustus.



Amazon menawarkan ponsel Nokia 6 dalam warna hitam dan biru. Versi tembaga dari Nokia 6 diharapkan tiba di AS pada 18 Agustus.



PHONEARENA | ERWIN Z