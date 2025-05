Nokia Untung, Microsoft Justru Catat Kerugian

TEMPO.CO, Jakarta - Microsoft melaporkan kerugian kuartalan terbesar senilai US$ 2,1 miliar untuk kuartal keempat keuangan tahunan dengan jumlah pendapatan US$ 22,2 miliar.



Di luar Nokia, bisnis Microsoft lain berhasil memperoleh keuntungan US$ 6,4 miliar. Perusahaan ini menyatakan penjualan tablet Surface meningkat 117 persen menjadi US$ 888 juta. Adapun Xbox tumbuh 30 persen menjadi 1,4 juta unit.



Produsen komputer personal (PC) tersebut juga mengumumkan bahwa jumlah pelanggan Office 365 telah meningkat sebesar 3 juta sejak kuartal terakhir dengan total keseluruhan 15 juta pelanggan.



Digital Spy mewartakan, Microsoft akan menaruh harapan besar pada Windows 10 untuk membalikkan keadaan pada kuartal berikutnya. Sistem operasi baru tersebut akan dirilis 28 Juli 2015.



ANTARA