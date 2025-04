Nubia Boyong Tiga Perangkatnya ke Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan smartphone asal China, Nubia, resmi masuk pasar Indonesia dengan memboyong tiga perangkat sekaligus yaitu Nubia M2, M2 lite dan N1 lite.



Ketiga perangkat tersebut mengusung tema "The New You" yang mengunggulkan teknologi kamera NeoVision.



"Fotografi adalah DNA Nubia. Nubia Photography system NeoVision 6.0 memungkinkan ponsel mengambil foto serupa kamera dslr," ujar Presiden Direktur PT Nubia Technology Indonesia, Stephen Qu dalam peluncuran di Jakarta, Rabu.



Nubia M2

Nubia M2 hadir dalam pilihan warna black gold finish. Ponsel pintar segmen menengah itu memiliki kamera depan 16MP dan sudah dilengkapi dual kamera belakang 13MP yang belakangan mulai banyak diadopsi perusahaan teknologi.



Dari segi dapur pacu, M2 diperkuat dengan prosesor Qulcomm Snapdragon 625 octa core 64-bit dengan RAM 4GB dan ROM 64GB, serta baterai cukup besar 3630mAh.



Nubia M2 lite

Nubia M2 lite dikemas dalam ukuran layar 5,5 inci. Perangkat yang dibekali kamera depan 16MP dan kamera belakang 13MP tersebut dipersenjatai prosesor octa core 64-bit dengan RAM 4GB dan ROM 32GB, serta baterai berkapasitas 3000mAh.



Nubia N1 lite

Sementara itu, Nubia N1 lite memiliki kamera depan 5MP dan kamera belakang 8MP. Smartphone 5,5 inci itu dilengkapi dengan prosesor quad core RAM 2GB dan ROM 32GB, serta kapasitas baterai 3000mAh.



Nubia M2, M2 lite dan N1 lite masing-masing dibandrol dengan harga Rp4.399.000, Rp2.799.000 dan Rp1.699.000.



Pre-order ketiga smartphone tersebut dapat dilakukan di Nubia Store dan Lazada pada 12 Mei sampai 22 Mei mendatang.



ANTARA