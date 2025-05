TEMPO.CO, Jakarta - Produsen telepon pintar lokal, Evercoss, meluncurkan produk pertamanya yang dibekali dengan Android One. Produk bernama One X ini dipasarkan untuk mendukung program Android One yang digagas Google bagi negara berkembang.



"Kami menghadirkan ponsel pintar berkualitas dengan harga terjangkau karena tidak semua orang Indonesia mampu beli produk kelas atas," ujar Direktur Pemasaran Evercoss Janto Djojo di Jakarta, Kamis, 5 Februari 2015.



Dia melanjutkan, produk Android One memiliki keistimewaan karena peranti lunaknya memenuhi kriteria yang ditentukan Google. Sedangkan Android yang selama ini tersedia mengalami berbagai modifikasi yang disesuaikan dengan keinginan produsen gawai (gadget).



One X dibekali dengan sistem operasi teranyar Google, yakni Android 5.1 atau Lollipop. Prosesornya menggunakan quad-core 1.3 gigahertz buatan MediaTek. Ukuran RAM-nya 1 gigabita.



Layarnya berukuran 4,5 inci yang dibekali teknologi in-plane switching (IPS). Gambar yang dihasilkan berkualitas FWVGA dengan resolusi 480 x 584 piksel. Dimensinya adalah 132 x 67 x 9,2 milimeter.



Kamera utamanya beresolusi 5 megapiksel, dan kamera depannya 2 megapiksel. Sayangnya, Evercoss tidak menyediakan langsung kartu microSD. Dengan demikian, pengguna harus membeli kartu ini untuk menyimpan file.



Dalam memasarkan One X, Evercoss menggandeng toko online Lazada. Pada situs ini, harga yang dipasarkan adalah Rp 999 khusus pada 6-9 Februari. Pada periode ini, jumlah yang dipasarkan hanya 3.000 unit. Harga normalnya Rp 1,38 juta.



Perusahaan masih belum menentukan kapan pemasaran dilakukan ke toko retail. Janto pun enggan menyebutkan target penjualannya. "Kami masih melihat animo masyarakat," ujarnya.



Dalam meluncurkan Android One di Tanah Air, Google juga bermitra dengan merek lokal lain, yakni Nexian dan Mito. Nexian memperkenalkan produknya yang diberi nama Journey. Sedangkan Mito meluncurkan Impact. Program Android One sebelumnya sudah menyambangi India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal.



SATWIKA MOVEMENTI