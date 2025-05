OnePlus 2, Ponsel Harga Terjangkau dengan Specs Premium

TEMPO.CO, Jakarta - Ponsel pintar semakin murah dan canggih. Ini terlihat dari peluncuran produk smartphone OnePlus 2, yang baru diumumkan tadi pagi lewat streaming video.



Ponsel ini merupakan lanjutan dari OnePlus One, yang diluncurkan tahun lalu dan mendapat perhatian luas calon konsumen. Pada saat itu ponsel ini dibanderol dengan harga sekitar Rp 4 juta.



OnePlus 2 dihargai sedikit lebih mahal. Untuk versi kapasitas penyimpanan 16 gigabita, OnePlus 2 ditawarkan pada kisaran harga Rp 4,5 juta.



Sedangkan untuk versi 64 gigabita, ponsel ini dibanderol sekitar Rp 5,5 juta. Menurut situs The Verge, "Setelah menjajal ponsel ini selama beberapa waktu, harga yang ditawarkan memadai."



OnePlus 2 memiliki layar jembar 5,5 inci, yang membuatnya masuk dalam kategori phablet.



Phablet merupakan singkatan dari phone dan tablet. Layarnya memiliki resolusi standar 1.080 piksel, yang membuatnya termasuk dalam kategori high definition.



Prosesor yang digunakan adalah Snapdragon 810, yang dikenal sering bermasalah dengan suhu panas, seperti pada Xiaomi 4i dan HTC One M9. Tapi persoalan tersebut telah diatasi dengan perbaikan pada software.



OnePlus 2 memiliki RAM 3 gigabita untuk kapasitas penyimpanan 16 gigabita, dan 4 gigabita untuk kapasitas penyimpanan 64 gigabita. Ini RAM yang lazim untuk ponsel kelas premium, seperti seri Samsung Galaxy S.



Untuk kebutuhan mengambil foto dan membuat rekaman video, OnePlus 2 memasang kamera depan dengan resolusi 5 megapiksel. Sedangkan kamera belakang memiliki resolusi 13 megapiksel, dilengkapi stabilisasi gambar.



Kamera belakang ini memiliki dua lampu flash LED dan teknologi fokus dari laser.



