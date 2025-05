OnePlus Gandeng Lazada di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan startup smartphone OnePlus hari ini mengumumkan peluncuran produknya di Indonesia. Perusahaan yang berkantor pusat di Shenzhen, Cina, itu menyasar pasar Indonesia yang tumbuh dengan cepat, namun dengan penetrasi smartphone yang masih relatif rendah - sekitar 23 persen dari populasi 250 juta.



Ponsel OnePlus akan dijual di Indonesia secara eksklusif melalui Lazada, platform e-commerce yang didukung oleh Rocket Internet. "Prioritas utama kami adalah produk kami dan pengguna kami. Kami bangga kerjasama eksklusif ini menawarkan konsumen Indonesia yang terbaik dalam dukungan purna jual dan logistik untuk meningkatkan pengalaman mereka terhadap produk One,” kata pendiri OnePlus Carl Pei, dalam rilisnya Jumat, 23 Januari 2015



OnePlus One akan tersedia di portal Lazada mulai bulan depan dan pusat layanan berikutnya juga akan dibuka di beberapa kota. OnePlus mengatakan OnePlus One 64GB Sandstone Hitam akan dijual Rp 4,499 juta.



“Kami sangat senang dapat bermitra dengan OnePlus untuk meluncurkan smartphone andalan mereka, OnePlus One, secara eksklusif di www.lazada.co.id," kata Magnus Ekbom, CEO Lazada Indonesia.



"2015 akan menjadi tahun besar bagi Lazada Indonesia, karena kami terus memperluas jangkauan pelanggan kami. Memiliki berbagai kategori dengan produk-produk eksklusif memungkinkan kami untuk menyediakan pengalaman belanja yang mudah, di mana pelanggan kami dapat menemukan sesuatu yang mereka butuhkan,” tambah Ekbom.



Di Indonesia, OnePlus akan menghadapi beberapa pembuat ponsel Android murah, termasuk Xiaomi, yang diluncurkan di Indonesia pada bulan Agustus. Pada bulan Desember, Xiaomi mengatakan kepada The Wall Street Journal sudah menjual lebih dari 100 ribu Redmi 1S (model termurah, yang dijual seharga sekitar US$ 120) dan pablet Redmi Note.



Seperti OnePlus, Xiaomi juga menghemat biaya overhead dengan menjual ponsel secara online. Simak berita tekno lainnya di sini.



ERWIN Z | TECHCRUNCH | ONEPLUS



