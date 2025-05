Oppo Buka Pabrik di Indonesia, Begini Targetnya

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu merek smartphone terkemuka, OPPO, membuka pabrik resmi di Indonesia. Pabrik yang berlokasi di Mauk, Tangerang, ini merupakan pabrik pertama yang didirikan di luar negara asalnya, Cina.



Dengan luas lahan 27 ribu meter persegi, pabrik ini terbagi atas tiga bagian, yaitu gudang penyimpanan, tempat produksi, dan laboratorium Quality Control. Pendirian pabrik ini dilakukan karena tingginya permintaan pasar Indonesia untuk OPPO, yang mencapai 8,8 persen dari total penjualan smartphone pada tahun 2014.



“Permintaan pasar Indonesia cukup tinggi. Menurut data counter, OPPO menguasai pasar sebesar 8,8 persen. Kami ingin mempertahankan bahkan meningkatkan itu,” kata Aryo Medianto, Media Engagement OPPO Indonesia, pada Selasa, 24 Agustus 2015.



Saat ini ada tiga smartphone yang diproduksi di Indonesia, yaitu OPPO Joy Plus, OPPO Neo5, dan OPPO Joy 3. Dengan produksi yang masih sekitar 30-40 ribu per bulan, OPPO menargetkan mampu memproduksi 200 ribu unit smartphone hingga akhir tahun ini dan bisa mengembangkan hingga produksi maksimal, yaitu 500 ribu per bulan.



“Saat ini kami baru bisa memproduksi 30-40 ribu per bulan karena masih baru juga. Kami berharap mampu memproduksi 500 ribu per bulan seperti pabrik di Zhenchen,” ujar Marthias, Assistant Manager Engineering OPPO.



Untuk memenuhi target tersebut, OPPO berencana menambah line produksi dari 5 menjadi 20. Selain itu, OPPO akan menambah jumlah karyawan, yang saat ini berjumlah 150 operator, hingga 2.000 orang seiring dengan bertambahnya kapasitas produksi pabrik.



DELA FAHRIANA H.