TEMPO.CO, Jakarta - Produsen smartphone asal Cina, Oppo, memperkirakan telah menjual satu unit F1 Plus yang juga dikenal dengan Oppo R9 di negara itu setiap 1,1 detik.



Dengan demikian, sejak diluncurkan pada Maret, Oppo mencatat F1 Plus telah terjual 7 juta unit. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Vice President Oppo, Alen Wu, dalam sebuah konferensi pers di Shenzhen.



Wu juga mengomentari pencapaian tersebut yang menekankan pada kualitas perusahaan di mana dia mengatakan bahwa baterai Oppo F1 Plus dirancang untuk bertahan 1,8 kali lebih lama daripada standar industri.



"Bagi Oppo, fokus selalu pada produk, kami mendengarkan pengguna, dan membawanya pada desain, kemudian kualitas produk terbaik yang akan benar-benar mereka sukai. Itulah yang membawa kami sejauh ini dan yang akan terus mendorong kami," ujar Wu, seperti dilansir GSM Arena.



Selain mengumumkan kabar tersebut, Wu mengatakan bahwa berdasarkan angka penjualan Q1 2016, Oppo telah berhasil menjadi produsen smartphone terbesar keempat di seluruh dunia.



ANTARA