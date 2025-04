TEMPO.CO, Bogor – Oppo Indonesia pada Rabu ini, 17 Mei 2017, mengumumkan penghancuran 23 ribu smart phone dengan kualitas di bawah standar dari berbagai tipe smart phone produksi 2013-2016.



”Tipe yang paling banyak itu Oppo 1201 (Joy) dan A11W (Joy 3). Dari 23 ribu unit yang dihancurkan, itu hanya 1 persen dari produk kami selama periode tersebut,” kata Media Engagement Oppo Indonesia Aryo Meidianto di Bogor, Jawa Barat, Rabu.



Adapun tipe-tipe ponsel tersebut antara lain Oppo 1201 (Joy), A11W (Joy 3), R1001, R827, R8113, R821, R831, R5, Find 5, Find 7, Find 7A, Find Mirror, Mirror 3, Mirror 5, N3, R7, R7 Lite, R7s, R7 Plus, F1, dan F1 Plus.



Proses penghancuran yang mencakup unit ponsel, aksesori, dan kardus itu dilakukan di fasilitas PT Prasadha Pamunah Limbah Industri yang terletak di Cileungsi, Jawa Barat.



Aryo mengatakan langkah tersebut merupakan pembuktian kepada konsumen di Indonesia bahwa Oppo tidak menjual produk rekondisi.



”Kami hanya mempersembahkan produk yang telah melalui proses jaminan kualitas yang ketat kepada konsumen, bukan produk rekondisi,” kata dia.



Aryo menjelaskan, keputusan tersebut juga dilakukan karena Oppo Indonesia tidak mengizinkan produk-produknya didaur ulang guna menjaga rahasia perusahaan.



”Kenapa tidak di-recycle? Karena banyak kerahasiaan di dalam produk itu. Orang bisa tahu cara buatnya bagaimana, komponennya apa. Kalau kardus tidak dihancurkan, takutnya nanti dipakai orang lain yang tidak bertanggung jawab.”



ANTARA