Oracle Buka Startup Accelerator di 7 Kota

TEMPO.CO, Jakarta - Oracle mengumumkan perluasan program Startup Cloud Accelerator, dengan membuka beberapa pusat baru di Bristol, Delhi-NCR, Mumbai, Paris, Sao Paulo, Singapura, dan Tel Aviv.



Dijalankan oleh anggota tim riset dan pengembangan Oracle, program ini menyediakan mentoring selama enam bulan oleh para ahli teknis dan bisnis, teknologi canggih, co-working space, akses ke pelanggan, mitra, dan investor Oracle, serta kredit Oracle Cloud tanpa biaya. Program ini juga menyediakan jaringan startup global yang terus berkembang.



“Setelah peluncuran yang sukses di Bangalore, India, kami berkomitmen membangun ekosistem yang mendukung untuk para startup di seluruh dunia,” kata Thomas Kurian, President of Product Development Oracle, dalam keterangannya, Rabu 25 Januari 2017.



“Cloud memungkinkan terciptanya inovasi yang luar biasa di seluruh aspek bisnis dan berbagai industri. Kami ingin mendukung revolusi teknologi yang ditenagai oleh cloud ini,” tambah Kurian



Program ini, yang pertama kali diluncurkan di Bangalore pada bulan April 2016, menarik berbagai pendaftar dari ratusan perusahaan. “Oracle Startup Cloud Accelerator menjadi batu loncatan yang terbaik untuk kami,” kata Aardra Kannan Ambili, Co-founder dan CTO dari Riot Solutions, sebuah startup di bidang pelayanan kesehatan, yang juga menjadi peserta di program pertama ini. “Berkat Oracle, kami menjadi startup yang tumbuh dengan cepat dengan investasi jangka panjang.”



Senior Vice President of Product Development dari Oracle, Reggie Bradford, yang juga berwirausaha, akan memimpin perluasan program ini bersama Group Vice President of Development dari Oracle, Sanket Atal, yang meluncurkan program pertama di India.



“Selama lima hingga 10 tahun ke depan ini akan terjadi inovasi dan pertumbuhan yang akan mendorong ide-ide bisnis yang didorong oleh cloud,” kata Bradford. “Oracle mengerti bahwa startup adalah jantung dari inovasi, dan melalui program ini, kami bertujuan untuk memberikan akses kepada startup menuju sumber daya dan dukungan saat mereka membutuhkannya.”



Oracle Startup Cloud Accelerator terbuka untuk startup teknologi pemula atau yang berbasis teknologi. Pendaftaran dibuka di tahun 2017 di masing-masing tujuh negara hub tersebut. Startup yang tertarik bisa mendaftar untuk menerima lebih banyak informasi di www.oracle.com/startup.



ERWIN Z