TEMPO.CO, Manila - Transplantasi organ merupakan prosedur penempatan organ sehat ke dalam tubuh seseorang untuk menggantikan organ yang rusak. Permasalahan yang kerap terjadi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh donor yang memiliki kesesuaian organ.



Terlalu lama menunggu membuat kondisi pasien memburuk, atau bahkan menyebabkan kematian. Sebagai solusinya, pakar teknik dan dokter bekerja sama mengembangkan teknologi 3D printing untuk menciptakan organ buatan. Kerja sama ini dilakukan oleh tim dokter Lung Center of the Philippines (LCP), pakar teknik dari Technological Institute of the Philippines, serta perwakilan Genomic Institute of Asia dan Pharma Canada Ltd.



Organ yang dibuat adalah trakea. "Trakea dipilih karena strukturnya yang relatif sederhana, sehingga mudah dibuat," demikian yang ditulis situs GMA Network, akhir Februari 2015. “Teknologi yang kami buat tidak biasa,” ujar Executive Director LCP Jose Luis Danguilan. Jika sukses, proyek ini akan dikembangkan lebih lanjut ke tingkat nasional.



Mesin cetak tiga dimensi ini menggunakan tinta berbahan alami (bio-ink) untuk membentuk trakea. Sel induk dari pasien akan digunakan sebagai benih pada trakea. Organ buatan itu kemudian disimpan di dalam bioreaktor untuk menumbuhkan sel dan agar bekerja secara alami.



Tim tersebut berharap teknologi baru ini mampu mengurangi waktu tunggu pasien yang membutuhkan donor organ. Kemungkinan adanya penolakan tubuh pasien juga diklaim lebih kecil. Ini karena adanya sel alami yang tumbuh pada organ buatan. “Pemakaian obat dengan harga mahal pun diharapkan dapat dikurangi,” kata Danguilan.



Dia menyebutkan, jika teknologi memperoleh sambutan yang baik, ada kemungkinan organ buatan dapat mulai dijumpai di rumah sakit di Filipina dalam tiga tahun mendatang. Adapun organ buatan dan bioreaktor dirancang serta dirakit oleh mahasiswa dan periset di TIP.



