TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Otoritas Pengembangan Islam Malaysia mendesak umat Islam untuk tidak memainkan permainan Pokemon GO di aplikasi telepon pintar mereka.



"Game ini akan menimbulkan efek negatif pada anak-anak dan remaja. Karena itu, Departemen Pembangunan Islam Malaysia mendesak umat Islam di negara ini untuk menghindari permainan Pokemon GO,” kata Direktur Departemen Pembangunan Islam Malaysia Othman Mustapha, seperti dilansir Channel News Asia, Senin, 8 Agustus 2016.



Keputusan tersebut sejalan dengan pandangan hukum di negara-negara muslim lain. Bahkan Othman mengatakan permainan Pokemon GO dianggap sebagai penyebab insiden yang membahayakan seseorang ke titik yang mengancam kehidupan mereka.



Othman mengatakan ada laporan dari seluruh dunia yang menyebutkan kecelakaan dan perampokan terjadi akibat terganggu oleh pengguna Pokemon GO. Ia mencontohkan Iran, yang telah melarang sama sekali permainan tersebut.



Othman pun mengatakan negara-negara lain telah mengeluarkan peringatan tentang aplikasi itu. Dia menambahkan, pada Ahad lalu, seorang pria Malaysia diberi surat panggilan di Negara Bagian Malaysia Pahang karena menggunakan Pokemon GO saat mengemudi.



CHANNEL NEWS ASIA | DANANG FIRMANTO



