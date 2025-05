Pabrikan Mobil Jerman Beli Aplikasi Peta Nokia Rp 36 Triliun

TEMPO.CO, Espoo - Perang penawaran untuk aplikasi pemetaan Nokia akhirnya berakhir. Audi, BMW, dan Daimler akan mengakuisisi divisi pemetaan Nokia, pembuat aplikasi peta Here, senilai US$ 2,7 miliar (sekitar 36 triliun) menurut laporan The Wall Street Journal.



Produsen mobil asal Jerman itu akan membeli layanan pemetaan langsung, kemudian menawarkannya kepada perusahaan mobil lain yang mungkin ingin membeli saham.



Laporan itu muncul setelah berminggu-minggu rumor seputar kemungkinan akuisisi Here beredar. Uber dilaporkan mengajukan tawaran senilai US$ 3 miliar (sekitar Rp 40 triliun) untuk layanan itu, sebelum keluar dari negosiasi. Uber mengakuisisi beberapa teknologi pemetaan Bing bulan lalu dengan jumlah yang tidak diungkapkan.



Kesepakatan itu, yang diperkirakan diumumkan dalam beberapa hari ke depan, menunjukkan betapa penting arti peta. Perusahaan mobil telah mulai bereksperimen dengan mobil self-driving, sedangkan perusahaan berbagi tumpangan seperti Uber ingin menurunkan ketergantungan mereka pada Google.



Nokia telah mencatat kehadiran yang signifikan di industri otomotif, tempat perusahaan seperti Jaguar Land Rover menggunakan peta Here dalam sistem navigasi mobil mereka.



Tidak jelas apa efek kesepakatan itu terhadap aplikasi iOS populer dan Android. Juru bicara Here menolak berkomentar.



