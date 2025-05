TEMPO.CO, Jakarta - Operator seluler code division multiple access (CDMA), PT Smarftren Telecom, Tbk tengah berambisi memacu jumlah pelanggan data Internet. Dari total 12 juta pelanggan, sebanyak 65 persen merupakan pelanggan data Internet. Lewat peluncuran paket My Smartplan, perusahaan ingin meningkatkan jumlah tersebut.



Paket ini memungkinkan pengaturan penggunaan layanan sesuai dengan keinginan. Layanan terdiri dari telepon, pesan singkat (SMS), dan data Internet.



“Ini sangat praktis untuk mengontrol penggunaan layanan agar sesuai dengan kebutuhan,” ujar Department Head of Data Product Service and Management Smartfren, Ari Abdya, di Jakarta, Senin, 23 Februari 2015.



Sedangkan dari sisi pelanggan, kehadiran My Smartplan dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang tinggi akan data Internet. Meskipun demikian, telepon dan SMS masih tetap menjadi alternatif berkomunikasi.



Terdapat fitur Smart Slider untuk mengurangi atau menambahkan ukuran kuota layanan. Jika salah satu kuota layanan habis, dan layanan lainnya masih tersisa, tidak perlu membeli paket untuk seluruh layanan. Terdapat fitur Add On yang tidak akan menghapus sisa kuota layanan.



My Smartplan ditawarkan dengan tiga pilihan harga. Paket Bronze dijual seharga Rp 50 ribu, Silver (Rp 60 ribu), dan Gold (Rp 100 ribu).



Adapun paket ini dapat digunakan di lebih dari satu nomor. “Misalnya ingin digunakan oleh pelanggan yang memiliki ponsel dan modem Smartfren,” kata Ari.



Fitur lain yang diunggulkan adalah pembelian produk, live chat, serta isi ulang pulsa melalui kartu kredit. Paket tersebut dapat diunduh di toko online Google Play Store.



Selain memperkenalkan My Smartplan, Smartfren mengawali 2015 dengan meluncurkan telepon pintar Andromax C2s. produk ini merupakan penerus seri Andromax C2 dan C3. Satu unitnya dijual seharga Rp 849 ribu. Ponsel ini mengunggulkan kamera belakang dan depan yang beresolusi 5 megapiksel.



Smarfren menargetkan penjualan Andromax C2s mencapai 200 ribu unit dalam waktu dua bulan. “Produk di bawah Rp 1 juta masih menjadi andalan,” ucap Head of Device Smartfren, Sukoco Purwokardjono, di tempat yang sama.



SATWIKA MOVEMENTI