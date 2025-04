Pakai Konsep Open Source, Mastodon Tantang Dominasi Twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Twitter kini punya saingan. Namanya Mastodon. Dengan warna hitam matte, penampilannya segarang grup musik heavy metal Mastodon. Eugene Rochko, 24 tahun, pakar komputer asal Jerman dan pencetus Mastodon, mengatakan tujuan dia membuat media sosial ini, untuk mengembalikan fungsi Twitter yang lama.



“Tak ada hasutan, fake news, maupun algoritma yang Anda tidak mengerti,” tulis Rochko dalam laman situs Mastodon.



Nama Mastodon memang ia ambil dari nama grup musik heavy metal asal Atlanta, Amerika Serikat, tersebut. Simbolnya sungguh lucu, gajah purba bergading panjang yang sedang tertawa sambil melihat ponsel pintar.



Eugene membuat Mastodon sebagai platform open source. Artinya, setiap orang bisa mengembangkannya sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Hingga kini setidaknya ada sembilan pengembang yang “mengutak-atik” Mastodon di berbagai sistem operasi.



Ada Tusky, Mastodroid, dan TootyFruity (Android); Amaroq dan Albatros (iOS); 11t (Android dan iOS); dan Tooter (Google Chrome). Sedangkan Tootstream dan HackerNewsBot mengembangkan command-line interface alias antarmuka basis perintah.



Desain tampilan antarmuka Mastodon hampir mirip Twitter. Yang membedakan hanyalah warna. Fungsinya pun bak anak kembar: unggah cuitan, foto, hingga video. Hanya, tak seperti Twitter, kolom-kolom cuitan di Mastodon yang disebut Toots mampu memuat 500 karakter.



“Siapa saja yang merindukan Twitter lama, lini masa yang murni tanpa iklan, tidak ada caci maki, Mastodon adalah surganya,” demikian ulasan laman Quartz.



Sejak pertama kali rilis enam bulan lalu, pengguna Mastodon baru 25 ribu. Namun ketika Twitter meluncurkan update yang mengubah cara membalas cuitan beberapa waktu lalu, banyak pengguna lama yang komplain dan ramai-ramai lari ke Mastodon. Hanya dalam 48 jam, pengguna Mastodon tumbuh 73 persen menjadi lebih dari 50 ribu. Jumlah pengguna tersebut jelas masih jauh dari Twitter—319 juta pengguna di seluruh dunia.



Tiap pekannya pun bertambah sekitar 18 ribu pengguna. Ini membuat Rochko menutup sementara pendaftaran Mastodon. Belum ada keterangan resmi jumlah total pengguna sekarang. Namun hingga kini, setidaknya sudah ada lebih dari 1 juta cuitan di Mastodon.



Rochko, seperti dikutip dari laman Wired, mengatakan dia membuat akun Patreon untuk pendanaan operasional Mastodon. Patreon adalah platform pengumpulan dana untuk para pengembang konten.



Setiap bulannya Rochko mendapatkan uang US$ 800 (sekitar Rp 10,8 juta). Dana tersebut ia gunakan untuk membayar biaya hosting bulanan sekitar US$ 100 (Rp 1,35 juta) dan operasional yang tidak disebutkan jumlahnya.



Mastodon bukan yang pertama mencoba “melawan” Twitter. App.net, pada 2014, membuat Twitter versi semi open source. Tak seperti media sosial lain, App.net meminta para pengguna membayar jika mau mendapatkan akses ke berbagai layanan, seperti bahasa pemrograman.



Namun, ternyata ide tersebut membunuh diri mereka sendiri. Meski dapat hidup selama tiga tahun, App.net akhirnya tutup awal tahun ini. Bagaimana dengan Mastodon? Kita lihat saja perkembangannya.



QUARTZ | WIRED | THE VERGE | AMRI M