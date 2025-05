TEMPO.CO, New York - Pancake atau panekuk adalah makanan internasional yang dilapisi sirup stroberi atau blueberry dan lapisan whipped cream. Panekuk disebut sebagai salah satu makanan terlezat. Untuk membuatnya kini tidak lagi diperlukan teknik kuliner khusus. Sebab, ada printer 3D printing bernama PancakeBot yang berfungsi mencetak panekuk.



"PancakeBot dapat digunakan pada sistem operasi Mac dan Windows," sebagaimana ditulis situs Forbes, Senin, 16 Maret 2015.



Printer tersebut dapat mencetak panekuk dengan bentuk yang disesuaikan dengan selera pengguna. Langkah pertama yang dilakukan adalah menggambar bentuk yang diinginkan. Selanjutnya menyimpan file ke dalam memory card.



Memory card kemudian dimasukkan ke dalam printer. PancakeBot akan memindai rancangan menggunakan adonan tepung. Fungsi adonan sama seperti tinta yang digunakan pada printer konvensional. Pewarna dapat dimasukkan bersamaan dengan adonan agar tampilan panekuk lebih menarik.



Panekuk diklaim tidak akan gosong karena printer ini menggunakan temperatur yang tidak panas. "Anda harus membalik panekuk agar terpanggang dengan rata," tulis Forbes.



PancakeBot diciptakan pria bernama Miguel Valenzuela. Dia memajang printer ini dalam situs pengumpulan dana Kickstarter sejak pertengahan Februari lalu. Awalnya, dia menawarkan PancakeBot seharga US$ 50 ribu atau Rp 66 juta. Dalam waktu 24 hari, printer ini nilainya meningkat menjadi US$ 190 ribu atau Rp 250 juta.



Adapun PancakeBot tengah diproduksi secara massal dan siap dipasarkan mulai Juli mendatang. Harga satu unitnya dibanderol US$ 300 atau Rp 3,9 juta.



Ketertarikan Valenzuela terhadap 3D printing berawal saat dia mengetahui adanya seorang desainer yang membuat Pancake Stamping Machine dari mainan Lego. Dia menceritakan hal itu kepada putrinya yang berusia 3 tahun. Sang putri rupanya salah mengerti dan mengira Valenzuela bakal membuatkan mainan serupa untuknya.



Tidak ingin putrinya kecewa, Valenzuela kemudian membuat prototipe PancakeBot menggunakan Lego. Dia mengunggah videonya saat sedang mengerjakan PancakeBot. "Video ini rupanya populer dan membuat Valenzuela terpacu untuk membuat printer sungguhan," tulis Forbes.



PancakeBot bukanlah mesin pencetak kue pertama yang berbasis 3D printing. Ada Chocabyte untuk membuat cokelat, Foodini untuk piza, dan ChefJet yang berfungsi mencetak berbagai jenis permen.



FORBES | SATWIKA MOVEMENTI