Para Pesaing Samsung Galaxy S6

TEMPO.CO, Barcelona - Mengawali tahun 2015, Samsung memperkenalkan varian telepon pintar premium teranyar, Galaxy S6 dan S6 Edge. Keduanya diluncurkan lewat pameran teknologi Mobile World Congress (MWC) di Barcelona, Spanyol. Samsung mengunggulkan desain yang minimalis dan futuristik.



Keduanya hadir dengan desain yang sangat berbeda dengan ponsel pintar Samsung terdahulu. Layarnya dibuat melengkung untuk kenyamanan pengguna saat sedang menelepon. Khusus untuk Galaxy S6 Edge, layarnya membentang sampai ke bagian tepi. Lantas, siapa kompetitor Galaxy S6? “Ada beberapa perusahaan besar yang menghadang Samsung,” ujar situs Business Insider, Senin, 2 Maret 2015.



Sebagai rinciannya, Galaxy S6 dan S6 Edge memiliki ukuran layar yang sama, yakni 5,1 inci. Teknologi yang membekali layarnya adalah Super AMOLED yang menghasilkan gambar Quad high-definition (quad HD) dengan resolusi 2.560 x 1.440 piksel. Material dasarnya adalah kaca dan stainless steel.



Prosesor yang digunakan adalah Samsung Exynos berarsitektur 64-bit dengan teknologi 14 nanometer. Sistem operasinya adalah Android 5.0 alias Lollipop yang menghadirkan tampilan antarmuka (user interface) TouchWiz . Kamera utamanya memiliki resolusi 16 megapiksel, sedangkan kamera depannya 5 megapiksel. Belum terungkap berapa harga kedua ponsel tersebut.



Galaxy S6 dan S6 Edge disebut sebagai rival terdekat HTC One M9. Ini karena ukuran layarnya yang sama-sama 5,1 inci. Bedanya, One M9 memiliki resolusi layar yang lebih rendah, yaitu 1.920 x 1.080 piksel. Prosesornya sudah menggunakan octa-core buatan Qualcomm. Sedangkan platform-nya andalah Android Lollipop dengan tampilan antarmuka Sense 7.



Demi memenuhi permintaan operator seluler, HTC menciptakan empat varian yang disesuaikan dengan jaringan provider di Amerika Serikat, yakni T-Mobile, AT&T, Verizon, dan Sprint. “Ini untuk menghindari pengguna berpindah-pindah layanan operator,” sebagaimana dikutip situs PC Mag.



One M9 dibekali kamera utama beresolusi 20 megapiksel. “Kinerjanya sangat cepat dan baik,” ujar PC Mag. Situs ini menyebutkan, kamera tersebut menghasilkan video dengan gambar tajam.



Pesaing Galaxy S6 dan S6 Edge berikutnya adalah iPhone 6 dan iPhone 6 Plus. iPhone 6 memiliki ukuran layar 4,7 inci, sedangkan ukuran layar kerabatnya adalah 5,5 inci.



Produk buatan Apple selama ini kerap disandingkan dengan produk Samsung. Resolusi pada layar varian iPhone 6 jauh lebih rendah dibandingkan varian Galaxy S6, yakni 1.334 x 750 piksel. Prosesornya menggunakan A8 berarsitektur 64 bit. Sistem operasinya sudah menggunakan iOS teranyar, yaitu iOS 8.1.



Di Indonesia, iPhone 6 dibanderol mulai Rp 10,799 juta. Sedangkan iPhone 6 Plus dijual mulai harga Rp 12,399 juta. Dua nama berikutnya yang disandingkan dengan varian Galaxy S6 adalah LG G3 dan Motorola Moto X. LG G3 memiliki ukuran layar 5,5 inci dengan resolusi gambar yang sama dengan Galaxy S6, yaitu 2.560 x 1.440 piksel. Sedangkan Moto X layarnya berukuran 5,2 inci yang resolusi gambarnya 1.920 x 1.080 piksel.



BUSINESS INSIDER | PC MAG | SATWIKA MOVEMENTI