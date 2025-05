TEMPO.CO, New York - Selamat datang berita buruk bagi pasar komputer pribadi (PC). Peneliti International Data Corporation (IDC), Jumat, 13 Maret 2015, menurunkan perkiraan untuk pengiriman PC di seluruh dunia tahun ini.



IDC memprediksi penurunan 4,9 persen menjadi 293,1 juta PC dibanding perkiraan sebelumnya, yaitu penurunan 3,3 persen. Penurunan itu akan menandai penurunan keempat berturut-turut untuk pasar tersebut.



Pasar PC tampaknya menjadi stabil pada 2014, berkaitan dengan peningkatan permintaan pasar, setelah dua tahun yang sulit bagi industri. Tapi desktop dan laptop masih menghadapi banyak tantangan, saat perangkat mobile, khususnya smartphone, menarik lebih banyak perhatian dan anggaran konsumen.



Pasar PC diperkirakan akan terus menurun, jatuh 6,9 persen tahun ini dari US$ 201 miliar tahun lalu. Pada 2019, angka itu diperkirakan akan turun menjadi US$ 175 miliar.



Analis IDC, Jay Chou, mengatakan para pembuat PC harus berbuat lebih banyak untuk membuat komputer mereka lebih diinginkan dibanding perangkat mobile. "Namun, masih banyak yang harus dilakukan," ujar Chou.



Akhir tahun ini, Microsoft hadir dengan sistem operasi Windows 10, sehingga diharapkan dapat membawa daya tarik lebih bagi PC. Intel juga berencana untuk menghadirkan prosesor baru yang dapat meningkatkan minat orang terhadap PC. Namun kedua katalis tersebut tidak muncul hingga paruh kedua tahun ini, sehingga paruh pertama 2015 mungkin akan sulit bagi dunia PC.



ERWIN Z | CNET