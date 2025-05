TEMPO.CO, Jakarta - Apple resmi merilis iOS 8.4 yang saat ini telah tersedia di perangkat yang menjalankan iOS (iPhone, iPad, dan iPod Touch) untuk diunduh.



Peluncuran sistem operasi tersebut sekaligus menandai debut hadirnya layanan streaming musik Apple, Apple Music.



Pengguna dapat menemukan aplikasi Apple Music di dalam iOS 8.4. Terlepas dari layanan musik tersebut, pembaruan iOS 8.4 juga menawarkan peningkatan performa untuk seluruh sistem operasi, diantaranya iBooks.



Apple Music sendiri dapat diakses lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Layanan streaming musik tersebut ditawarkan gratis selama tiga bulan pertama, setelah itu pengguna harus membayar 9,99 dolar AS per bulan untuk layanan tersebut.



Layanan Apple Music juga ditawarkan dalam paket keluarga dengan harga 14,99 dolar AS per bulan, maksimal untuk 6 orang.



Layanan Apple Music memungkin pengguna untuk melakukan streaming lagu dari koleksi iTunes. Selain itu, pengguna juga dapat mendengarkan Beats 1, stasiun radio milik Apple yang disiarkan secara langsung 24/7.



Tidak hanya itu, layanan Apple juga memungkinkan para musisi untuk langsung terhubung dengan fans mereka, demikian GSM Arena.



ANTARA