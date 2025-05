TEMPO.CO, Los Angeles - Melalui perkembangan dan pematangan Android selama bertahun-tahun, berbagai fitur telah datang dan pergi, dan tidak semuanya berfungsi. Ketika ini terjadi, Google biasanya menghapus mereka dari OS itu sepenuhnya.



Kadang-kadang, Google menghilangkan fitur yang sering digunakan, seperti fungsi mode “do not disturb” yang memungkinkan pengguna menetapkan tanda pemberitahuan dinonaktifkan sampai alarm berikutnya.



Namun mode ini diperkenalkan kembali dengan Android Lollipop meski kemudian dihapus untuk pengguna Android 6.0 Marshmallow. Hanya beberapa minggu yang lalu mode ini dibawa kembali dengan kedatangan Android 6.0.1 untuk perangkat yang telah memperbaruinya.



Meski demikian, baru-baru ini beberapa pengguna melaporkan di thread forum dan Reddit bahwa pengaturan “do not disturb” sampai alarm berikutnya menghilang dari pilihan peringatan pemberitahuan mereka.



Lebih dari satu pengguna melaporkan bahwa mereka telah menggunakan fitur itu dengan Android 6.0.1 pada 26 Desember malam. Pada saat bangun pagi mereka menemukan bahwa pilihan itu tidak lagi terlihat, dan tampaknya telah menghilang dari perangkat sepenuhnya.



Meskipun hal ini mungkin tidak menjadi masalah bagi semua orang, banyak pengguna bergantung pada “do not disturb” sampai alarm berikutnya untuk membuat ponsel mereka berada pada mode diam untuk sebagian waktu sampai alarm berikutnya berbunyi.



Banyak pengguna mengaktifkan fungsi ini sebelum tidur sehingga pemberitahuan tidak muncul tanpa henti sepanjang malam. Tentu saja, pilihan "none" masih ada, tapi ini mengharuskan pengguna menghidupkan pemberitahuan itu kembali, dan ini hal yang mudah dilupakan.



Menurut posting Reddit, pengguna empat smartphone Nexus terbaru telah melaporkan masalah dengan fitur ini, yang menjadi tidak lagi tersedia untuk mereka selama akhir pekan. Ini termasuk pengguna pada Nexus 5 dan Nexus 6, serta Nexus 5X dan Nexus 6P, sehingga tampaknya tidak diisolasi hanya pada satu jenis perangkat.



Pengguna lain melaporkan bahwa mungkin ada hubungannya dengan tanggal pada perangkat, dan memutar kembali tanggal sebelum 25 Desember tampaknya menyebabkan pengaturan muncul lagi.



Perlu dicatat bahwa memodifikasi tanggal bukan perbaikan sementara karena kemungkinan akan menyebabkan masalah lain, dan tampaknya pengguna harus menunggu Google mengirimkan sebuah patch.



ANDROIDHEADLINES | ERWIN Z