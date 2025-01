Pembuat Pokemon Go Bikin Game Harry Potter, Raih Rp 2,7 Triliun

TEMPO.CO, San Francisco - Pembuat game augmented reality (AR) Pokemon Go telah mengumpulkan sekitar US$ 200 juta (Rp 2,7 triliun) untuk pembiayaan baru, beberapa minggu setelah mengumumkan game berikutnya yang dibuat berdasarkan kisah Harry Potter.



